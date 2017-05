Merlin-Boss sieht finetunes-Zukauf durch The Orchard kritisch

Großansicht Warnt vor einem "Landraub" zu Lasten der unabhängigen Musikwirtschaft: Charles Caldas (Bild: Merlin) Warnt vor einem "Landraub" zu Lasten der unabhängigen Musikwirtschaft: Charles Caldas (Bild: Merlin)

Am 3. Mai 2017 gab das zu Sony Music gehörende Unternehmen The Orchard die Übernahme des deutschen Digitaldienstleister finetunes und dessen norwegischer Partnerfirma Phonofile bekannt . Für die betroffenen Vertriebslabels und Indie-Acts sei dieser Deal, dessen Volumen die SendR-Holding als bisherige Dachgesellschaft der beiden Unternehmen auf einen zweistelligen Millionenbetrag taxiert , keine gute Nachricht, meint Charles Caldas als CEO der Merlin -Lizenzplattform der unabhängigen Musikwirtschaft.Bei Merlin verfolge man es schon lange mit großem Bedenken, dass die Musikmajors mit Hilfe vorgeblich unabhängiger Tochtergesellschaften eine Art "Landraub" bei den unabhängigen Rechteinhabern betreiben würden, kritisiert Caldas. Dabei gehe es um Marktanteile und den "überproportionalen Wert", den die Musikkonzerne bei Verhandlungen mit den Betreibern digitaler Musikdienste aus einem Transfer dieser Anteile zu ihren Gunsten schlagen könnten: "Diese Werte fließen nur in eine Richtung, und das nutzt nicht den Indie-Labels und ihren Künstlern, die diese Werte tatsächlich schaffen."

Quelle: MusikWoche

