MerchDays zogen mehr Besucher an

Großansicht Erlebten in Köln hautnah die Möglichkeiten von individualisierten Merch-Artikeln: Schauspielerin Maria Furtwängler (zweite von links) und Musikerin Lisa Furtwängler mit frisch bestickten Kappen im Design ihrer MaLisa-Stiftung und MerchDays-Veranstalter Stefan Roller-Aßfalg (rechts) sowie Augustin Dähler, der beim Stickmaschinen Hersteller Melco International am Standort in der Schweiz die Bereiche Marketing & Sales betreut. (Bild: MerchDays) Erlebten in Köln hautnah die Möglichkeiten von individualisierten Merch-Artikeln: Schauspielerin Maria Furtwängler (zweite von links) und Musikerin Lisa Furtwängler mit frisch bestickten Kappen im Design ihrer MaLisa-Stiftung und MerchDays-Veranstalter Stefan Roller-Aßfalg (rechts) sowie Augustin Dähler, der beim Stickmaschinen Hersteller Melco International am Standort in der Schweiz die Bereiche Marketing & Sales betreut. (Bild: MerchDays)

Großansicht Zeigt sich sehr zufrieden mit der zweiten Ausgabe der MerchDays: Stefan Roller-Aßfalg (Bild: MusikWoche) Zeigt sich sehr zufrieden mit der zweiten Ausgabe der MerchDays: Stefan Roller-Aßfalg (Bild: MusikWoche)

Die zweite Ausgabe der MerchDays erreichte am 17. und 18. August 2017 mehr Besucher als die Premierenveranstaltung im Vorjahr. Für die Merchandising-Messe zahlte sich dabei der Umzug in die Räumlichkeiten der IHK Köln aus. Hier fanden die MerchDays parallel zur Convention der c/o pop statt. 2016 diente noch die gut zehn Autominuten vom Kongresszentrum des Kölner Branchentreffs entfernte Xpost als Austragungsort der MerchDays."Durch die räumliche Zusammenlegung der MerchDays mit den verschiedenen Konferenzen der Musikbranche unter dem Dach der c/o pop Convention ist es uns gelungen, neue Zielgruppen anzusprechen", bilanziert MerchDays-Veranstalter Stefan Roller-Aßfalg , Geschäftsführer Aka Merch & Textil . Der Umzug habe sich gelohnt: Neben den 350 Gästen, die eigens zum Branchentreffen der Merchandiser in der Entertainmentbranche anreisten, lockte die zweitägige Veranstaltung laut Roller-Aßfalg auch viele Teilnehmer der c/o pop Convention in den Börsensaal der IHK Köln.Im vergangenen Jahr kamen noch rund 300 Besucher zur MerchDays-Premiere . 2016 hätten die eigentlich eingeplanten Synergien zwischen den Veranstaltungen vor allem aufgrund der Entfernung zur c/o pop Convention und den tropischen Temperaturen nicht funktioniert. "Nun kamen in diesem Jahr trotz des mitten in den Sommerferien gelegenen Termins mehr Besucher, die sich gezielt für die MerchDays registrierten. Hinzu kommen viele Teilnehmer der c/o pop Convention, die die Gelegenheit in der Kölner IHK nutzten, sich über Fanartikel und Merchandising in den Schwerpunktbereichen Musik, Film und Games zu informieren", so Roller-Aßfalg.50 Unternehmen und Marken hätten dem Publikum bei den MerchDays 2017 ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Geschäft mit Fanartikeln und Merchandising präsentieren können, heißt es aus dem Hause Aka Merch & Textil. Viele Aussteller hätten zudem von guten und hochwertigen Kontakten zu Vertretern der Musikindustrie berichtetet, andere würden sich jedoch eine noch engere Verzahnung der Veranstaltungen wünschen."Ich bin sehr zufrieden mit der zweiten Ausgabe der MerchDays", bestätigt Stefan Roller-Aßfalg auch im Gespräch mit MusikWoche. "Es gibt aber noch Luft nach oben."Die neue Location habe sich bewährt und sei auch von den Ausstellern sehr gut angenommen worden, streicht der Veranstalter der MerchDays heraus. Das gelte auch für das für 2017 aktualisierte Konzept mit einem einheitlichen und fix vorbereiteten Standbau. Dieses Lounge-Konzept habe den Austellern geholfen, Kosten und Mühen für die Gestaltung und den Aufbau eigener Flächen zu minimieren.Am Freitag habe der von der c/o pop zusammen mit dem VUT West erstmals organisierte New Talent Day interessante Kontakte für manche der MerchDays-Aussteller gebracht, da sich hier Nachwuchsacts und junge Labelbetreiber über Möglichkeiten im Bereich der Fanartikel informieren und erste Kontakte knüpfen konnten."Ich sehe die MerchDays auf einem guten Weg", bilanziert Roller-Aßfalg. Das Messeformat habe seine Berechtigung bereits im zweiten Jahr bestätigen können: "Eine dritte Ausgabe kann ich mir sehr gut vorstellen." Informationen zu den MerchDays 2018 will der Veranstalter schnellstmöglich bekanntgeben.

Quelle: MusikWoche

