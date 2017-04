Mercedes-Benz Arena zeichnete DJ BoBo aus

Großansicht Bei der Verleihung des Sold Out Awards: DJ BoBo (links) und Michael Hapka (Geschäftsführer AEG Operations) (Bild: Anna Thut) Bei der Verleihung des Sold Out Awards: DJ BoBo (links) und Michael Hapka (Geschäftsführer AEG Operations) (Bild: Anna Thut)

Am 22. April 2017 trat DJ BoBo vor 12.000 Besuchern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena in Berlin auf, wofür es einen Sold Out Award gab. Insgesamt erwartet der Tourneeveranstalter Yes Music , die eigene Firma des Künstlers, in Deutschland bei den 21 Konzerten rund140.000 Besucher. Die aktuelle Welttournee führt den Schweizer neben Deutschland, der Schweiz und Österreich auch nach Nord- und Osteuropa sowie nach Südamerika.Unter dem Motto "Mystorial" bieten DJ BoBo, seine Tänzer und die Musiker sowie eine sich stets verändernde Bühne eine Zeitreise durch verschiedene Epochen und Länder, von den Anfängen der Menschheit bis ins Jahr 2032. Laut eigenen Angaben hat DJ BoBo über 15 Millionen Tonträger verkauft und ist bislang vor mehr als fünf Millionen Zuschauern aufgetreten.Schon zum Start der Jubiläumstour hat DJ BoBo wegen der großen Nachfrage bereits die kommende Tour 2019 angekündigt. In Berlin etwa wird er mit einer neuen Show am 4. Mai 2019 gastieren.

Quelle: MusikWoche

