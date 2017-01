Membran kümmert sich um Mother's Cake

Großansicht Arbeiten gemeinsam an "No Rhyme No Reason" (von links): Membran-CEO Manlio Celotti, Stefan Penz (Management Mother's Cake) und Product Manager Sebastian Tröger (Membran) (Bild: Membran) Arbeiten gemeinsam an "No Rhyme No Reason" (von links): Membran-CEO Manlio Celotti, Stefan Penz (Management Mother's Cake) und Product Manager Sebastian Tröger (Membran) (Bild: Membran)

Die Formation Mother's Cake und Membran arbeiten künftig zusammen. Das Hamburger Musikunternehmen veröffentlicht am 27. Januar 2017 mit "No Rhyme No Reason" das dritte Studioalbum des österreichischen Psychedelic-Rock-Trios. Mit "The Killer" ist eine erste Single bereits verfügbar.Mother's Cake hätten sich unter anderem mit "energiegeladenen Liveshows" in den vergangene Jahren einen Namen gemacht, heißt es aus Hamburg. So tourte die Band mit Acts wie der Omar Rodriguez Lopez Group, den Deftones, Iggy Pop, Limp Bizkit, Wolfmother, Anathema, Pentagram oder DeWolff durch Europa und bis hin nach Australien. Zur Albumveröffentlichung stehen 40 Headliner-Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Großbritannien und Australien auf dem Plan des Trios."Mit deren außergewöhnlichen und originellen Sound halte ich Mother's Cake für eine sehr vielsprechende Band und bin stolz, sie zum Membran Roster zählen zu können", sagt Manlio Celotti , CEO Membran Entertainment Group und Managing Director der The Orchard GmbH. "Wir freuen uns auf die gemeinsame Veröffentlichung des neuen Albums und den Verlauf der Kampagne."Stefan Penz, der Mother's Cake im Bereich Management betreut, lobt Manlio Celotti und das Membran-Team derweil als einen "starken und weltweit aufgestellten Partner" für Mother's Cake, "mit dem wir unsere Musik und künstlerische Vision auf die nächste Ebene heben können. Wir sind stolz darauf nun ein Teil der Membran-Familie zu sein."

Quelle: MusikWoche

