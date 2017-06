Melvin Benn spricht auf der Reeperbahn

Großansicht Spricht beim Reeperbahn Festival: Melvin Benn (Festival Republic) (Bild: MusikWoche) Spricht beim Reeperbahn Festival: Melvin Benn (Festival Republic) (Bild: MusikWoche)

Das Konferenzprogramm des Reeperbahn Festivals , das in diesem Jahr vom 20. bis 23. September 2017 steigt, wächst. Bestätigt sind unter anderem die Sprecher Matthias Hörstmann (Hörstmann Unternehmensgruppe) und Melvin Benn (Festival Republic). Mit Garbage-Sängerin Shirley Manson und den beiden Heaven-17-Mitgliedern Martyn Ware sowie Glenn Gregory kommen zudem auch Künstler nach Hamburg, um bei der Konferenz des Festivals Rede und Antwort zu stehen.Und noch ein weiterer Musiker setzt sich auf der Reeperbahn aufs Podium: Dave Allen begann seine Karriere bei der Band Gang Of Four, später war er für die Firmen Beats Music und bis vor Kurzem für Apple Music als Head of Strategy tätig. Inzwischen leitet er die US-Agentur North Music. Darüber hinaus ist es den Konferenzmachern gelungen, Ole Obermann (Chief Digital Officer and Executive Vice President Business Development Warner Music Group), Keith Harris (Manager Stevie Wonder, Chairman Musictank) und Jennifer Otter Bickerdike (Media and Music Academic) in die Hansestadt zu holen.

Quelle: MusikWoche

