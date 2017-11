Melodie der Welt und The Musicbrokers luden zum siebten Songwriting Camp

Großansicht Arbeiteten in den Hamburger Chameleon Studios zusammen (von links): Eike Freese (The Musicbrokers), Daniel Eisenlohr, Deniz Jaspersen, Charlie Waldschmidt, Matthias Heising, Jan Listing, Philipp-Leon Altmeyer, Jan Grasmück, Tom Nevermann (The Musicbrokers), Ela Steinmetz und Hauke von der Brelje (The Musicbrokers) (Bild: Melodie der Welt) Arbeiteten in den Hamburger Chameleon Studios zusammen (von links): Eike Freese (The Musicbrokers), Daniel Eisenlohr, Deniz Jaspersen, Charlie Waldschmidt, Matthias Heising, Jan Listing, Philipp-Leon Altmeyer, Jan Grasmück, Tom Nevermann (The Musicbrokers), Ela Steinmetz und Hauke von der Brelje (The Musicbrokers) (Bild: Melodie der Welt)

Kürzlich veranstalteten die Musikverlage Melodie der Welt und The Musicbrokers bereits ihr siebtes gemeinsames Songwriting Camp. In den Chameleon Studios in Hamburg entstanden dabei an drei Tagen einige neue Songs.Etablierte Songschreiber und neue Talente mischten sich in drei Teams und arbeiteten in lockerer Atmosphäre an Kompositionen und Texten, die teilweise direkt vor Ort unter Studiobedingungen als Demoaufnahmen produziert wurden.Der Schwerpunkt des Camps lag auf Werken für ein junges Zielpublikum. So schrieben die Autoren an einem deutschsprachigen Projekt, das sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren richtet."Wir sehen uns als eine Musikagentur, die besonders auch jungen Talenten die Chance bieten möchte, Erfahrungen zu sammeln und erste Schritte als Songwriter im Musikbusiness zu gehen", sagt Tom Nevermann , Geschäftsführer The Musicbrokers: "Die Zusammenarbeit mit Melodie der Welt bietet uns die volle Flexibilität, ambitionierte Nachwuchsautoren mit versierten und erfolgreichen Autoren in Teams zu kombinieren."Und John Ruhrmann , A&R Melodie der Welt, fügt hinzu: "Seit fast vier Jahren arbeiten wir mit The Musicbrokers sowohl als Co-Verlagspartner als auch im Bereich der Organisation und Durchführung von Songwriting Camps zusammen."In den kommenden Jahren haben die beiden Verlage bereits weitere Songwriting Camps in Planung.

Quelle: MusikWoche

