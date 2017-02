Melanie C machte Sony Haus Music

Großansicht Vor dem Showcase (von links): John Giddings (CEO Solo Agency, Agent Melanie C), Volker Neumüller (Geschäftsführer 313 Music), Arndt Sedler (Director Marketing AOR & RCA), Melanie C, Manfred Rolef (Vice President AOR), Susanne Schrader (Product Manager AOR), Henrik Güemoes (Director A&R AOR), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Joe Marshall (Creative Director Melanie C) und Katja Beute (Corporate Communications Manager GSA) (Bild: Yves Krier/Sony Music) Vor dem Showcase (von links): John Giddings (CEO Solo Agency, Agent Melanie C), Volker Neumüller (Geschäftsführer 313 Music), Arndt Sedler (Director Marketing AOR & RCA), Melanie C, Manfred Rolef (Vice President AOR), Susanne Schrader (Product Manager AOR), Henrik Güemoes (Director A&R AOR), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Joe Marshall (Creative Director Melanie C) und Katja Beute (Corporate Communications Manager GSA) (Bild: Yves Krier/Sony Music)

Am 2. Februar 2017 hatte Sony Music erstmals im neuen Jahr Medien- und Handelspartner zu einem Konzert der Reihe Sony Haus Music eingeladen: Im Gebäude des Münchner Majors stellte Melanie C ihr neues Album, "Version Of Me" , vor. Es kommt am 17. Februar über 313 Music/RCA Deutschland auf den Markt. Manfred Rolef , Vice President AOR Labelgroup GSA , begrüßte die Gäste im randvollen Foyer. Er sei sehr stolz, nun einen Weltstar bei Sony Haus Music begrüßen zu dürfen. Danach betraten das ehemalige Spice Girl und ihre zwei Musiker, die Melanie C auf akustischen Gitarren und am Keyboard begleiteten, die Bühne.Bei dem gut halbstündigen Showcase sang die 43-Jährige nicht nur neue Titel wie "Dear Life", sondern brachte auch alte Hits wie "I Turn To You" oder "Next Best Superstar". Zudem bat sie beim neuen Stück "Hold On" den Sänger Alex Francis auf die Bühne. Zwischen den Songs plauderte sie charmant mit den Zuschauern und ließ sie an ihrer Begeisterung für die neuen Tracks teilhaben."Version Of Me", ihr erstes Album seit sechs Jahren, sei sehr persönlich ausgefallen, erzählt die Künstlerin. "Ich war natürlich immer ehrlich, aber an diesem Punkt in meinem Leben habe ich den Mut, noch tiefer einzutauchen und mache mir weniger Gedanken daüber, was andere davon halten." Nach den Erfolgen mit den Spice Girls und solo, "vor allem als leidenschaftliche Mutter eine tollen Tochter", so Melanie C weiter, müsse sie niemandem etwas beweisen. "Ich habe Spaß daran, mehr zu riskieren."Darüber hinaus wies sie auf ihre kommende Deutschlandtour hin. DEAG Concerts holt die Sängerin für fünf Konzerte im Mai nach Deutschland. Auf dem Plan stehen Auftritte in Berlin, Köln, Hamburg, Offenbach und Stuttgart.01.05.17 Berlin, Columbia Theater03.05.17 Köln, Gloria Theater07.05.17 Hamburg, Mojo08.05.17 Offenbach, Capitol09.05.17 Stuttgart, Im Wizemann

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen