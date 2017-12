Meistersinger präsentiert Mike Singer live

Am 19. Januar 2018 erscheint mit "Deja Vu" bei Warner Music das zweite Album von Mike Singer, welches der Shooting-Star seinen Fans unter Ägide von Tourveranstalter Meistersinger Konzerte auch ausgiebig live präsentieren wird. Die "Release Show" am VÖ-Tag in der Kölner Live Music Hall ist dabei ebenso schon ausverkauft wie am Abend darauf Singers Konzert zu seinem 18. Geburtstag im FZW in Dortmund. Im Oktober folgt dann die große "Deja Vu"-Tour mit 23 Terminen in Deutschland, der Schweiz und Österreich.Innerhalb weniger Monate hat sich Mike Singer zu einem der erfolgreichsten Singer und Songwriter seiner Generation entwickelt. Sein Debütalbum "Karma" enterte aus dem Stand Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts. Die gleichnamige Tour im Frühjahr 2017 kennzeichnet das Meistersinger-Team als "Siegeszug mit 23 ausverkauften Konzerten", die man "aufgrund der großen Nachfrage" um weitere 18 Tourdaten im Herbst 2017 erweitert habe.Der im badischen Kehl geborene Mike Singer begann mit 13 Jahren, eigene Songs und Cover-Versionen ins Internet hochzuladen. "Drei Jahre später hatte er einen Major-Plattendeal und lieferte den Beweis dafür, dass man es mit Disziplin, Stimme und Authentizität von 0 auf 100 im Musikbusiness schaffen kann", verlautet sein Tourveranstalter. Der Teenieschwarm und YouTuber machte auch als Schauspieler in der auf Nick ausgestrahlten Fernsehserie "Spotlight" von sich reden.Einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf sein zweites Album lieferte Singer bereits mit der Veröffentlichung des Titeltracks "Deja Vu" . Warner Music charakterisiert den Song als "einen nach vorne gedrivenen Clubtrack, der vor allem durch eine völlig neue musikalische Kombination besticht: Pop meets EDM meets Afro Trap and Drops".19.01.18 Köln, Live Music Hal - Deja Vu Release Show (ausverkauft)20.01.18 Dortmund, FZW - Birthday Bash (ausverkauft)01.10.18 Mannheim, Capitol02.10.18 Leipzig, Täubchenthal03.10.18 Stuttgart, LKA04.10.18 CH-Zürich, Komplex05.10.18 CH-Basel, Rhypark07.10.18 Bielefeld, Ringlokschuppen08.10.18 Bremen, Pier 209.10.18 Hannover, Capitol10.10.18 Berlin, Huxleys11.10.18 Hamburg, Docks12.10.18 Kiel, MAX14.10.18 Dresden, Alter Schlachthof15.10.18 Oberhausen, Turbinenhalle 216.10.18 Nürnberg, Löwensaal17.10.18 München, Backstage Werk20.10.18 Düsseldorf, Stahlwerk21.10.18 Erfurt, Stadtgarten22.10.18 Frankfurt/M., Batschkapp23.10.18 Saarbrücken, Garage25.10.18 AT-Salzburg, Rockhouse26.10.18 AT-Linz, Posthof27.10.18 AT-Graz, PPC28.10.18 AT-Wien, Ottakringer Brauerei

Quelle: MusikWoche

