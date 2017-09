Meisel und Schedler veranstalteten gemeinsames Songwritercamp

Großansicht Beim Songwritercamp in Berlin (von links): Alexander Schedler (Schedler Musikverlage), Kirsten Meisel (Meisel/Hansa), Ina Wiens (Meisel) und Marcus Zander (Zett/Meisel) (Bild: Meisel Musikverlage) Beim Songwritercamp in Berlin (von links): Alexander Schedler (Schedler Musikverlage), Kirsten Meisel (Meisel/Hansa), Ina Wiens (Meisel) und Marcus Zander (Zett/Meisel) (Bild: Meisel Musikverlage)

Am 1. September 2017 endete nach vier Tagen mit einem Hoffest das erste Songwritercamp, das die Meisel Musikverlage und der Schedler Musikverlag gemeinsam in den Hansa Tonstudios am Potsdamer Platz in Berlin ausrichteten. Zum Abschluss präsentierten die Veranstalter zusammen mit den 20 teilnehmenden Autoren eine Auswahl der insgesamt über 20 neu entstandenen Songs vor eingeladenen Branchengästen."Es waren sehr kreative Tage und alle Autoren konnten jeweils in Dreierteams und sieben Studios, inspiriert von der Atmosphäre in den 'heiligen' Räumen der Hansa Tonstudios ihrer Kreativität freien Lauf lassen", teilen die Veranstalter des Camps mit. Zu Beginn des Camps gab es eine Führung mit einem Vortrag über die Historie des Meistersaals und der Geschichte der Hansa Tonstudios."Auf Grund der guten Ergebnisse und der euphorischen Stimmung unter den Autoren wird es wohl auch 2018 ein weiteres gemeinsames Songwritercamp geben, bei dem geplant ist, die GEMA mit einem Panel oder einem Vortrag einzubeziehen", lassen Meisel und Schedler wissen.

Quelle: MusikWoche

