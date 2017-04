Mehr Zuschauer bei Carmen Nebel, Rückgang bei "DSDS"

Beim Gesamtpublikum legte die neueste Ausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel" im Vergleich mit der Oktoberausgabe 2016 auf 3,7 Millionen zu (Marktanteil: 12,4 Prozent). Am 1. Oktober hatte die ZDF-Musikshow nur 3,3 Millionen Zuschauer erreicht (Marktanteil: 12,3 Prozent). Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte die zweieinhalbstündige Sendung, die live aus der Getec-Arena in Madgeburg übertragen wurde, hinzugewinnen: Der Marktanteil stieg hier von 2,2 auf 3,9 Prozent, die Zuschauerzahlen von 190.000 auf 380.000.In der Show, die die Moderatorin trotz Rückenproblemen souverän durchstand, begrüßte Carmen Nebel am 13. April 2017 unter anderem die Kelly Family , Vanessa Mai, Mary Roos , Stefan Zauner & Petra Manuela, Ella Endlich Marianne Rosenberg , Wincent Weiss, Thomas Anders Nicole , Albert Hammond, Jürgen Drews und Mickie Krause In der Show überreichte Manager Volker Neumüller (313 Music) seiner Künstlerin Beatrice Egli einen Sonder-Award für insgesamt eine Million in Deutschland verkaufte Tonträger. So hat ihr Label Universal Music 400.000 Exemplare ihres Debüts "Glücksgefühle" (Doppel-Platin) abgesetzt, über 300.000 Einheiten von "Pure Lebensfreude" (Platin und Gold), mehr als 200.000 von "Bis hierher und viel weiter" (Platin) und über 150.000 Kopien von "Kick im Augenblick" (Gold).Zwei Tage später musste "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") einen leichten Rückgang bei den Zuschauerzahlen hinnehmen. 2,67 Millionen schalteten die RTL -Castingshow ein (Marktanteil: 9,9 Prozent); in der Vorwoche waren es noch 2,7 Millionen (Marktanteil: 9,4 Prozent). Auch bei den "Jungen" gingen die Werte zurück. 1,17 Millionen sahen am 15. April zu (Marktanteil: 13,2 Prozent); in der Vorwoche waren es noch 1,33 Millionen (Marktanteil: 13,6 Prozent).

Quelle: MusikWoche

