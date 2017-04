Mehr Budget und erste Acts für Pop-Kultur

Die dritte Ausgabe des Pop-Kultur Festivals, die vom 23. bis 25. August 2017 auf dem Gelände der Kulturbrauerei in Berlin stattfindet, wird "mehr als zehn Auftragswerke" präsentierten. Für diese Eigenproduktionen unter dem Motto "Pop-Kultur: Commissioned Works" haben unter anderen R'n'B-Musikerin ABRA, der einstige NDW-Pionier Andreas Dorau , Popsängerin Balbina, Rapper Romano und das Warp-Signing Darkstar im Verbund mit Filmemacher Cieron Magat zugesagt.Außerdem werde das Festival in über 70 Konzerten, DJ-Sets, Talks und Filmen durch Engagements von Alexis Taylor von Hot Chip , Komponistin Anna Meredith, Entertainer Erobique, Grime-Queen Lady Leshurr oder die Mercury-Music-Prize-Träger Young Fathers und vielen mehr "interdisziplinär abgefeuert", wie es aus der Hauptstadt heißt. Zu den bereits gebuchten Acts gehören auch Arab Strap, All diese Gewalt, Sophia Kennedy, die Friends Of Gas oder Riff Cohen.Pop-Kultur setze in der Programmgestaltung "gleichermaßen auf Internationalität, Berliner Szene und Diversität", wie das Pop-Kultur-Team um Katja Lucker , Geschäftsführerin beim Musicboard Berlin , wissen lässt.Zudem umfasst das Konzept des 2017er Programms "thematische Linien zu Literatur und Pop sowie der Geschichte des Ost-Undergrounds". Mit dem Projekt SKM 60 begeht das Festival an drei Abenden den Geburtstag der Berliner Labels Shitkatapult Karaoke Kalk und Monika Records, die jeweils 20 Jahre alt werden.Kollektive wie female:pressure sollen gemeinsam mit Pop-Kultur "die Stimme für Empowerment und Selbstbestimmtheit im Musikbusiness erheben. In diesem Jahr solllen zudem Künstlerinnen und Künstler aus dem Nahen Osten sollen in Performance und Diskussionen "sehr präsent sein". Pop-Kultur stehte auf drei Säulen: 1. Live (Musik, Gespräche, Lesungen, Ausstellungen und Filme) 2. "Pop-Kultur Nachwuchs" und 3. Netzwerk.Durch die Aufstockung des Festival-Budgets würdige Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Festival Pop-Kultur Berlin neben der Kölner c/o pop und dem Hamburger Reeperbahn Festival "als eine herausragende Plattform für Live-Musik, Diskurs und Vernetzung". Dank der zusätzlichen Förderung der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien (BKM), die auch perspektivisch neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern biete, werde sich das Festival laut dem Musicboard Berlin "merkbar weiterentwickeln".Um das Festival für die Gäste flexibler zu gestalten, verabschiedet sich Pop-Kultur im dritten Jahr von seinem bisherigen Modul-Ticket-System und biete zum ersten Mal einen übergreifenden Festivalpass sowie Tagestickets und auch eine Abendkasse für Talks und Filmvorführungen. Und damit einhergehend sollen auch die Ticketpreise in diesem Jahr "deutlich günstiger" sein. Das große Festivalticket kostet 60 Euro zuzüglich Gebühren, Tagestickets liegen bei 25 Euro plus Gebühren, zusätzlich werde ein "Sozialticket" erhältlich sein. Der dreitägige Festivalpass ist ab jetzt über die Website von Pop-Kultur verfügbar.In seinem Nachwuchsprogramm bringt Pop-Kultur bei der dritten Ausgabe in rund 40 Workshops 250 junge Talente aus der ganzen Welt mit Acts des Live-Programms sowie Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik und der Musikbranche zusammen. Ziel sei es, die Urheberinnen und Urheber "von morgen" aus- und weiterzubilden und zu vernetzen. Die Bewerbungsphase von "Pop-Kultur Nachwuchs" startet am 10. Mai 2017.

