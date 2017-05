Mehr als zwei Millionen sahen Staffelauftakt von "Sing meinen Song"

Großansicht Im Gespräch: Gastgeber Alec Völkel von The BossHoss mit Mark Forster, dessen Songs am 23. Mai im Mittelpunkt standen (Bild: Markus Hertrich/Vox) Im Gespräch: Gastgeber Alec Völkel von The BossHoss mit Mark Forster, dessen Songs am 23. Mai im Mittelpunkt standen (Bild: Markus Hertrich/Vox)

Großansicht Sie mischen bei der vierten "Tauschkonzert"-Staffel mit (von links): Alec Völkel, Gentleman, Michael Patrick Kelly, Sascha Vollmer, Mark Forster, Lena, Stefanie Kloß und Moses Pelham (Bild: Markus Hertrich/Vox) Sie mischen bei der vierten "Tauschkonzert"-Staffel mit (von links): Alec Völkel, Gentleman, Michael Patrick Kelly, Sascha Vollmer, Mark Forster, Lena, Stefanie Kloß und Moses Pelham (Bild: Markus Hertrich/Vox)

Mit 2,05 Millionen Zuschauern (Marktanteil: sieben Prozent) erreichte die erste Folge der vierten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" am 23. Mai 2017 auf Vox nicht ganz die Werte der Auftaktfolgen der vorangegangenen Staffeln. Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten am Dienstagabend 1,28 Millionen zu (Marktanteil: 12,9 Prozent).Zum Vergleich: 2016 interessierten sich noch 2,92 Millionen Gesamtzuschauer für die Auftaktfolge, die damals bei den Jungen bei 1,77 Millionen eine Quote von 15,9 Prozent einfuhr. 2015 waren es 2,38 Millionen bei den Zusehern ab drei Jahren (Marktanteil: acht Prozent); bei den Werberelevanten holte Vox 2015 noch einen Marktanteil von 13,8 Prozent.Wie in den Vorjahren brachte Vox im Anschluss eine einstündige Dokumentation über den Künstler, dessen Songs bei der Show im Mittelpunkt standen. Am 23. Mai war das Mark Forster . Für die "Mark Forster Story" blieben noch 1,53 Millionen vor den Bildschirmen (Marktanteil: 6,8 Prozent); bei den Jungen waren es 970.000 (Marktanteil: zwölf Prozent).In der Stunde vor Mitternacht lief dann die zweite Folge von "Meylensteine", nachdem Vox die Reihe nach der Auftaktfolgte vom 11. April aus dem Programm genommen hatte, weil die Quote hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Nun begrüßte Gastgeber Gregor Meyle die Sportfreunde Stiller . Das wollten 620.000 Menschen sehen (Marktanteil: 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,2 Prozent in der jungen Zielgruppe). Embassy Of Sound And Media veröffentlicht am 9. Juni im Vertrieb von Tonpool die CD zur vierten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Ebenfalls bei Embassy erscheint am 26. Mai " "Gregor Meyle präsentiert Meylensteine Vol. 2".

Quelle: MusikWoche

