MediaMarkt baut Position in Bayern aus

Großansicht Will das Wachstum durch den Kauf einzelner Märkte vorantreiben: Wolfgang Kirsch (Bild: MediaMarktSaturn) Will das Wachstum durch den Kauf einzelner Märkte vorantreiben: Wolfgang Kirsch (Bild: MediaMarktSaturn)

Nachdem sich der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Karl-Heinz Stellmach beim Elektronikfachmarkt Euronics XXL Burghausen weitestgehend in den Ruhestand verabschiedet, übernimmt MediaMarktSaturn Deutschland den Fachmarkt zum 1. Oktober 2017.Künftig wird der Fachmarkt dann unter dem Namen MediaMarkt geführt. Mit der Übernahme will MediaMarktSaturn die Präsenz im Großraum München verstärken und ist erstmals mit einem Standort im oberbayerischen Landkreis Altötting vertreten."Die Akquisition ist Teil unserer Strategie, unser Wachstum auch durch den Zukauf einzelner Märkte oder kleiner Verbundgruppen voranzutreiben", erklärt Wolfgang Kirsch , CEO MediaMarktSaturn Deutschland: "Die Kunden dürfen sich in puncto Beratung, Service, Sortiment und Preis auf einen echten MediaMarkt freuen."Die 31 Mitarbeiter am Standort werden alle übernommen, wie es bei MediaMarktSaturn heißt. Auch die angegliederte Service-Werkstatt bleibt durch die Umstrukturierung erhalten. Allerdings steht die Übernahme noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Quelle: MusikWoche

