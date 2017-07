Media Sound Hamburg holte Ben Burtt an die Elbe

Rund 600 Teilnehmer kamen vom 23. Juni bis 2. Juli zu den Veranstaltungen der sechsten Ausgabe von Media Sound Hamburg. Zu den Höhepunkten zählen die Veranstalter der Sommerakademie für Film- und Gamesmusik sowie Sounddesign eine Master Class von Ben Burtt . Der vierfache Oscar-Gewinner ließ unter anderem das Lichtschwert in "Star Wars" brummen und brachte R2D2 die Flötentöne bei, wirkte aber auch bei "E.T." und "Wall-E" mit."Es ist uns eine große Ehre, dass wir einen der bedeutendsten Sounddesigner Hollywoods für unsere diesjährige Internationale Sommerakademie gewinnen konnten", sagte Achim Esser-Mamat als Initiator und Organisator von Media Sound Hamburg.Mit dabei waren auch internationale Branchenprofis wie Joe Kraemer ("Mission Impossible - Rogue Nation") mit einer Master Class zum Thema Filmmusik, Youki Yamamoto ("Harry Potter") mit einer Master Class zum Thema Orchestration oder Merlin Györy mit einer Master Class zu Game Music.Zehn Tage lang fanden unter dem Banner der Sommerakademie Media Sound Hamburg im Elsa-Brändström-Haus in Hamburg-Blankenese verschiedene Workshops, Master Classes, Vorträge, Filmgespräche und öffentlichen Foren statt. Hinzu kamen Preisverleihungen wie der zum vierten Mal im Rahmen von Media Sound Hamburg verliehene Young Talent Award Game Music/Media Music, bei dem die ersten Plätze an Maxime Hervé aus Frankreich, Oliver Parchment aus Deutschland und Lev Tyrnov aus der Ukraine gingen.Als Partner wirkten an dem Projekt der Internationalen Film,- Fernseh- & Musik-Akademie neben der Behörde für Medien und Kultur der Freien und Hansestadt Hamburg unter anderem die Fondation Suisa und Buma Cultuur sowie die Komponistenverbände Defcom und Composers Club mit.Die achte Internationale Sommerakademie für Filmmusik, Gamemusic und Sounddesign soll 2018 vom 8. bis 17. Juni in Hamburg stattfinden.

