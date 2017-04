Media Markt Schweiz mit neuem CEO

Großansicht Der Schweizer MediaMarkt-Standort in Dietikon hat einen neuen CEO (Bild: MediaMarkt) Der Schweizer MediaMarkt-Standort in Dietikon hat einen neuen CEO (Bild: MediaMarkt)

Die Schweizer Ländergesellschaft von Media Markt hat eine neue Leitung: Der Schweizer Martin C. Rusterholz (53) übernimmt die Führung der Media Markt Management AG in Dietikon. Rusterholz gehört seit letztem Jahr der Geschäftsleitung der MediaMarktSaturn Retail Group in Ingolstadt an und ist dort unter anderem auch für das Geschäft in der Schweiz zuständig. Unter seiner Führung soll das Geschäft von MediaMarkt in der Schweiz konsequent als vernetztes Multichannel-Angebot weiterentwickelt werden. Ausserdem soll das Einkaufserlebnis in den Märkten weiter emotionalisiert, das Serviceangebot ausgebaut und der Anteil der Online-Umsätze am Gesamtumsatz gesteigert werden.Karsten Sommer, seit 2012 CEO von MediaMarkt in der Schweiz und zuvor langjähriger CEO der ungarischen Landesgesellschaft, soll andere Aufgaben in der MediaMarktSaturn Retail Group übernehmen. Zeljko Turina tritt als Gründungsmitglied der Schweizer Landesgesellschaft sowie Vizepräsident des Verwaltungsrats nach 24 Jahren als erfolgreicher CFO in den Ruhestand.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen