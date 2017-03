MDR und hr zeigen neue Show von Hansi Hinterseer

Großansicht Wieder im TV und live unterwegs: Hansi Hinterseer (Bild: G. Lobenwein) Wieder im TV und live unterwegs: Hansi Hinterseer (Bild: G. Lobenwein)

Am 11. November 2017 läuft zeitgleich im MDR und hr um 20:15 Uhr "Ein Streifzug mit Hansi Hinterseer: Das Tannheimer Tal". In der 90-minütigen Sendung präsentiert der Sony-Music -Künstler Musik, Brauchtum und die Landschaft der österreichischen Region in den Allgäuer Alpen, die an Bayern grenzt."Es hat mich wahnsinnig gefreut, wieder für eine eigene Sendung on Tour zu sein", sagt Hansi Hinterseer . "In die neue Produktion sind wir mit einem Musikclip auf der Piste gestartet und hatten bei den Dreharbeiten eine Irrsinnsgaudi."Hansi Hinterseers aktuelles Album, "Bergsinfonie" , hatte im Oktober 2016 Platz 13 der Offiziellen Deutschen Charts erreicht. In Österreich kletterte der Longplayer bis auf vier und erhielt dafür Gold.Im Frühjahr 2018 richtet Manfred Hertlein eine Tournee aus, die den Künstler auch über das Elsass, Belgien, die Niederlande, Österreich und die Schweiz bis nach Dänemark führt.27.02.18 Nürnberg, Meistersingerhalle28.02.18 Balingen, Volksbankmese01.03.18 Ingolstadt, Saturn Arena02.03.18 Heilbronn, Harmonie03.03.18 Kempten, bigBox Allgäu04.03.18 CH-Basel, Musical Theater05.03.18 CH-Bern, Kursaal Bern06.03.18 CH-Zürich, Hallenstadion07.03.18 CH-Sursee, Stadthalle09.03.18 NL-Zwolle, Ijsselhallen10.03.18 BEL-Hasselt, Ethias Arena11.03.18 Frankfurt/M., Jahrhunderthalle18.03.18 Flensburg, Flens-Arena19.03.18 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt23.03.18 Ilsenburg, Harzlandhalle22.03.18 Magdeburg, Stadthalle24.03.18 Berlin, Tempodrom25.03.18 Cottbus, Stadthalle26.03.18 Dresden, Kulturpalast27.03.18 Leipzig, Gewandhaus28.03.18 Chemnitz, Stadthalle29.03.18 Augsburg, Schwabenhalle06.04.18 Saarbrücken, Saarlandhalle07.04.18 FR-Straßburg, Zenith08.04.18 Stuttgart, Porsche Arena10.04.18 Hof, Freiheitshalle Hof11.04.18 Regensburg, Donau-Arena14.04.18 München, Circus-Krone Bau15.04.18 München, Circus-Krone Bau

Quelle: MusikWoche

