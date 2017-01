MCT veranstaltet Kraftwerk-Konzert zum Start der Tour de France in Düsseldorf

Am 1. Juli 2017 geben Kraftwerk im Düsseldorfer Ehrenhof ein Konzert anlässlich des Radrennens Tour de France, die dieses Jahr von Düsseldorf nach Paris führt. Als Veranstalter des Konzerts fungiert MCT Das Konzert kam auf besonderen Wunsch von Christian Prudhomme zustande, dem Direktor der Tour de France. Prudhomme suchte dafür den persönlichen Kontakt mit dem Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter und wurde vom "persönlichem Einsatz" des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Thomas Geisel bei dem Projekt unterstützt, wie MCT wissen lässt.Kraftwerk spielen nun am Abend der ersten Etappe zum sogenannten "Grand Depárt" ein 3-D Konzert. In der Open-Air-Kulisse des in unmittelbarer Nähe zum Rhein gelegenen Ehrenhofs wollen Kraftwerk neben ihren Klassikern auch das komplette Album "Tour de France" aufführen, das 2003 zum 100-jährigen Jubiläum des Radsport-Events veröffentlicht wurde. Auf besonderen Wunsch von Kraftwerk soll zudem das Pariser Duo Air den Abend eröffnen.Die Tour de France startet am 1. Juli 2017 mit einem Einzelzeitfahren durch das Düsseldorfer Stadtgebiet, Tags darauf geht es auf der zweiten Etappe von Düsseldorf nach Lüttich.

Quelle: MusikWoche

