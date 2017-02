MCT setzt Zusammenarbeit mit Nick Cave fort

Großansicht Spielt im Herbst fünf Deutschlandshows: Nick Cave (Bild: obs/MCT Agentur/Pressefoto) Spielt im Herbst fünf Deutschlandshows: Nick Cave (Bild: obs/MCT Agentur/Pressefoto)

Im Oktober und November 2017 spielen Nick Cave & The Bad Seeds nach einer zweijährigen Liveabsenz in Deutschland fünf Konzerte. Als Veranstalter fungiert erneut MCT Für den Künstler ist es zudem die erste Tour nach dem Unfalltod seines Sohnes. Die Tour werde alle daran erinnern, dass er vor und nach dem Schicksalsschlag auf der Höhe seines Schaffens gewesen sei. "Nicht nur vor diesem Hintergrund werden es besondere Konzerte werden, bei denen man einen immer noch großen, aber sicher veränderten Künstler und Entertainer live erleben kann", teilt MCT mit.Vor der Tour veröffentlicht Kobalt im Vertrieb von Rough Trade am 3. März die Doppel-DVD "One More Time With Feeling", ein Film über die Entstehung des jüngsten Studioalbums der Formation, "Skeleton Tree" . Das Werk, auf dem Nick Cave den Tod seines Sohnes verarbeitet hat, erreichte 2016 Platz drei in den Offiziellen Deutschen Charts.07.10.17 Frankfurt, Jahrhunderthalle09.10.17 Hamburg, Sporthalle12.10.17 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle22.10.17 Berlin, Max-Schmeling-Halle02.11.17 München, Zenith

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen