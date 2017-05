MCT holt die Gorillaz

Großansicht Audiovisuelles Spektakel: die Gorillaz live, hier bei einem Auftritt in London für die Telekom-Reihe Electronic Beats; am Mikrofon: Damon Albarn (Bild: Mark Allan) Audiovisuelles Spektakel: die Gorillaz live, hier bei einem Auftritt in London für die Telekom-Reihe Electronic Beats; am Mikrofon: Damon Albarn (Bild: Mark Allan)

Die Berliner Konzertagentur MCT richtet im November 2017 eine Deutschlandtour der Gorillaz zum neuen Album "Humanz" aus, die vier Konzerte in großen Hallen umfasst.Das Comic-Quartett aus der Feder von Zeichner Jamie Hewlett, das im kommenden Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, wird auf der Tour von der "Gorillaz Live Band" in Szene gesetzt, bestehend aus Mastermind Damon Albarn , Gabriel Wallace, Mike Smith, Jesse Hackett, Jeff Wootton, Karl Vanden Bossche und Seye Adelekan. MCT kündigt zudem "einige Überraschungsgäste aus der großen und wunderbaren Gorillaz-Familie an Künstlern aus der ganzen Welt" an.Tourstart ist am 11. November im Zenith in München. Am 5. Mai hat der Kartenvorverkauf begonnen. Via tickets.de und eventim.de sowie fürs Auftaktkonzert auch über München Ticket sind die Tickets zu beziehen, die 58 Euro plus Gebühren kosten."Humanz", das erste Gorillaz-Album nach sechs Jahren, kam am 28. April auf Gorillaz Partnership über Parlophone/ Warner Music in den Handel - und ist gerade auf Platz drei in die deutschen Charts eingestiegen.11.11.2017 München, Zenith17.11.2017 Berlin, Max-Schmeling-Halle18.11.2017 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle19.11.2017 Hamburg, Sporthalle

Quelle: MusikWoche

