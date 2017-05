MCT engagiert Marilyn Manson

Macht im Herbst wieder deutsche Konzertsäle unsicher: Marilyn Manson (Bild: MCT Agentur)

Im November 2017 holt die Berliner Konzertagentur MCT Marilyn Manson für vier Konzerte nach Deutschland. Die Tour geht am 16. November mit einer Show in der Hamburger Sporthalle los und führt den Schockrocker aus den USA und seine gleichnamige Band anschließend noch nach München, Berlin und Düsseldorf. Karten zum Preis von 44 Euro plus Gebühren gibt es ab 19. Mai via tickets.de.Dass die Kultfigur Marilyn Manson nichts an Kreativität, Charisma und Schockpotenzial eingebüßt hat, zeigte der unter anderem auch als Schauspieler und Kunstmaler aktive Rockstar August 2016 mit dem Track "Say10" und dem zugehörigen Videoclip, in dem er genüsslich eine Bibel zerfleddert, um dann einen Mann zu enthaupten, der Donald Trump auffällig ähnlich sieht. Die brachiale, düstere und dabei doch eingängige Musik erinnerte an den Sound seiner gefeierten frühen Alben "Antichrist Superstar" (1996) und "Mechanical Animals" (1998).Gerüchte, dass noch 2016 ein neues Album erscheine, das wie der erwähnte Song "Say10" heißen solle, bewahrheiteten sich nicht. Doch Manson hat nun in einem Interview verraten, dass die Studioarbeit vollendet sei, und dass der Name des kommenden Longplayers "Heaven Upside Down" laute. Wann es genau erscheint, steht indes noch nicht fest, Songs daraus dürften indes in jedem Fall Bestandteil der bestätigten Konzerte sein.Das letzte Studioalbum von Marilyn Manson, "The Pale Emperor" , kam 2015 bei Universal Music heraus und eroberte in den Offiziellen Deutschen Charts auf Platz vier. Es war bereits der fünfte Top-10-Erfolg des im US-Bundesstaat Ohio geborenen Musikers und seiner Band hierzulande.16.11.2017 Hamburg, Sporthalle18.11.2017 München, Zenith25.11.2017 Berlin, Velodrom - UFO29.11.2017 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Quelle: MusikWoche

