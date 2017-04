Max Giesinger bedankt sich mit Edelmetall bei radio ffn

Großansicht Feierten im Funkhaus (von links): Niklas Gruse (Musikredakteur ffn), Max Giesinger und Klaas Scholtalbers (Musikredakteur ffn) (Bild: Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland ) Feierten im Funkhaus (von links): Niklas Gruse (Musikredakteur ffn), Max Giesinger und Klaas Scholtalbers (Musikredakteur ffn) (Bild: Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland )

Kürzlich überraschte Max Giesinger die Musikredaktion des Radiosenders ffn mit einem Gold-Award für die Single "Wenn sie tanzt" und einem Platin-Award für den Song "80 Millionen" Mit der symbolischen Übergabe der Preise, die Giesinger wiederum vergangenes Jahr von BMG erhielt , würdigte der Sänger die Unterstützung des in Hannover ansässigen Senders, der die Songs frühzeitig in seine Musikrotation aufnahm.Außerdem startete Giesinger vergangenes Jahr weitere Kooperationen mit dem Radiosender. So spielte er zum Beispiel mit seiner Band im Juni 2016 als Headliner beim Fun Kinderfestival in Hannover oder unterstützte persönlich den ffn-Spendentag mit der Verlosung eines Gratiskonzerts im November 2016.

Quelle: MusikWoche

