Mawi Concert zufrieden mit Kartenabsatz bei Beach Boys

Großansicht Erinnern auf ihrer aktuellen Tour an das Album "Wild Honey" von 1967: die Beach Boys (Bild: Mawi Concert) Erinnern auf ihrer aktuellen Tour an das Album "Wild Honey" von 1967: die Beach Boys (Bild: Mawi Concert)

Sechs der sieben von Mawi Concert veranstalteten Deutschlandauftritte der Beach Boys sind ausverkauft. Der Tourauftakt ging am 7. Juni 2017 vor 2200 Fans im Hamburger Mehr! Theater über die Bühne, wo die legendäre Formation 44 Songs in 140 Minuten spielte.Zur aktuellen Besetzung der Beach Boys gehören neben Gründungsmitglied Mike Love und dem 1965 zur Band gestoßenen Bruce Johnston noch der Musical Director Scott Totten, Jeff Foskett, Brian Eichenberger, Tim Bonhomme und der Drummer John Cowsill, der als Sänger der Stücke "Cotton Fields" und "Wild Honey" das Publikum begeisterte. Die Leadvocals der verstorbenen Wilson-Brüder Carl und Dennis sowie des separat tourenden Brian Wilson wurden unter den Bandmitgliedern verteilt, lediglich bei "God Only Knows" wurde die Stimme von Carl Wilson eingespielt.Nach Konzerten in der Stadthalle Zwickau, dem Circus Krone in München, der Liederhalle in Stuttgart und der Alten Oper in Frankfurt endet die Tour am 17. Juni in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf. Die Konzertreise steht unter dem Motto "2017 Wild Honey World Tour" und erinnert an das vor 50 Jahren erschienene Album "Wild Honey" , aus dem mit dem Titelsong und "Aren't You Glad" zwei Songs auf dem Programm standen. Universal Music veröffentlicht zudem am 30. Juni unter dem Titel "1967 Sunshine Tomorrow" eine Doppel-CD mit einem neuen Stereo-Mix des Albums plus Livesongs und sonstigen Raritäten aus den "Wild Honey"-Sessions.

Quelle: MusikWoche

