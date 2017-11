Matthias Reim spielte zum 60. Geburtstag ein 60-minütiges Exklusivkonzert

Großansicht Feierten in Berlin (von links): Günther Staff (Audience Manager Radio Sony Music), Henrik Guemoes (Director A&R AOR Labelgroup Sony Music), Arndt Sedler (Director Marketing AOR Labelgroup Sony Music), Matthias Reim, Dieter Weidenfeld (Management Matthias Reim/Bureau Weidenfeld), Guido Kunde (Audience Manager Radio Sony Music), Sophia Mirwald (Marketing Intern AOR Labelgroup Sony Music), Andrea Hendorfer (Another Dimension), Katharina Konstantinidou (KONSTANTINIDOU | Agentur für Kommunikation), Brigitte Kluwe (Media 4 U), Simone Horn (Semmel Concerts) und Niko Plötz (Semmel Concerts) (Bild: Sony Music) Feierten in Berlin (von links): Günther Staff (Audience Manager Radio Sony Music), Henrik Guemoes (Director A&R AOR Labelgroup Sony Music), Arndt Sedler (Director Marketing AOR Labelgroup Sony Music), Matthias Reim, Dieter Weidenfeld (Management Matthias Reim/Bureau Weidenfeld), Guido Kunde (Audience Manager Radio Sony Music), Sophia Mirwald (Marketing Intern AOR Labelgroup Sony Music), Andrea Hendorfer (Another Dimension), Katharina Konstantinidou (KONSTANTINIDOU | Agentur für Kommunikation), Brigitte Kluwe (Media 4 U), Simone Horn (Semmel Concerts) und Niko Plötz (Semmel Concerts) (Bild: Sony Music)

Am 25. November 2017 feierten Matthias Reim und das Sony-Music -Label RCA zusammen mit 100 geladenen Gästen und Freunden in Berlin den 60. Geburtstag des Sängers. Medienvertreter, Fans und Freunde hatten bei der Feier außerdem die Gelegenheit, drei Songs des kommenden Albums von Reim zu hören.Die Lieder waren Teil eines insgesamt 60 Minuten langen Akustikkonzerts. Vor dem Auftritt erzählte der Künstler zudem von seinen Plänen für 2018. Demnach soll sein neues Album im Frühjahr auf den Markt kommen, und im Laufe des Jahres will Reim außerdem an der "Rocklegenden"-Tour mit Puhdys, City und Karat teilnehmen.Um Mitternacht gab es für den Sänger neben einer Geburtstagstorte unter anderem eine Hagström-Gitarre aus dem Jahr 1964. Im gleichen Jahr erhielt Matthias Reim damals seine erste Gitarre - ebenfalls von der Marke Hagström.

