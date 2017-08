Martin Rüssmann und Oliver Schwenzer gründen Anwaltskanzlei Alba Patera

Großansicht Wollen langfristig ein internationales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aufbauen: die Rechtsanwälte Martin Rüssmann und Dr. Oliver Schwenzer (Bild: Alba Patera) Wollen langfristig ein internationales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aufbauen: die Rechtsanwälte Martin Rüssmann und Dr. Oliver Schwenzer (Bild: Alba Patera)

Die Rechtsanwälte Martin Rüssmann und Oliver Schwenzer haben in Hamburg die Kanzlei Alba Patera gegründet. Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt auf Themen aus der Medien- und Informationstechnologie sowie auf Sachverhalten aus Unterhaltung, Telekommunikation, Sport und Kunst.Rüssmann und Schwenzer wollen Rechtsberatung in Angelegenheiten zu Urheber- und Medienrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie im Arbeitsrecht und in der Prozessführung leisten. Außerdem wollen sie Firmen im internationalen Wirtschaftsverkehr beim Eintritt in neue Märkte unterstützen.Dr. Oliver Schwenzer arbeitete bereits viele Jahre als Syndikusanwalt für Universal Music, EMI und Bertelsmann sowie zuletzt als General Counsel bei der Mondia Media Group. Mittelfristig wollen die beiden Partner mit Alba Patera ein internationales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aufbauen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen