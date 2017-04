Marterias Clubtour im Nu ausverkauft

Karten für seine Konzerte sind ein Renner: Marteria (Bild: Paul Ripke)

Einen Run auf die Karten entfachte die für Mai gebuchte "Allein auf weiter Tour 2017" von Marteria : Laut Veranstalter Four Artists gingen alle Tickets dafür binnen 60 Sekunden weg. Die Idee des Rappers, in dieselben "bedeutungsvollen und ehrwürdigen Clubs" wie bei seiner ersten Tour anno 2009 zurückzukehren "und diese so originalgetreu wie möglich noch einmal zu spielen" habe seine Fans pünktlich zum Vorverkaufsstart an die Rechner gelockt, wie es aus Berlin heißt.Wer keine Karten ergattern konnte, bekommt nun eine zweite Chance: Marteria stellt sein neues Album "Roosevelt" auf einer gleichnamigen Konzertreise zum Ende des Jahres in größeren Hallen vor. Tourneestart ist am 30. November 2017 in der Hamburger Sporthalle. Insgesamt stehen dann zwölf Shows inklusive Abstechern nach Österreich und in die Schweiz auf dem Plan.Tickets für die "Roswell Tour 2017" sind ab dem 5. April um 10.00 Uhr exklusiv auf den Webseiten von Four Artists und Green Berlin erhältlich. Zwischen den beiden Indoor-Tourneen ist Marteria zudem auch in der Open-Air-Saison auf diversen Festivals im Einsatz, so bei Rock am Ring und Rock im Park, beim Sputnik Spring Break, bei Rock in Vienna, dem splash! Festival oder bei Lollapalooza Berlin.Marterias viertes Studioalbum "Roswell" erscheint am 26. Mai 2017 bei Four Music Sony Music . Der Name des Longplayers bezieht sich auf den Ort im US-Bundesstaat New Mexico, in dessen Nähe 1947 ein UFO abgestürzt sein soll, worum sich etliche Mythen ranken.13.05.2017 Dresden, Club Puschkin (ausverkauft)15.05.2017 Würzburg, Posthalle (ausverkauft)17.05.2017 München, Backstage Halle (ausverkauft)19.05.2017 Heidelberg, Karlstorbahnhof (ausverkauft)20.05.2017 Münster, Skaters Palace (ausverkauft)21.05.2017 Krefeld, Kulturfabrik Krefeld Club (ausverkauft)22.05.2017 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld (ausverkauft)24.05.2017 Hamburg, Gruenspan (ausverkauft)25.05.2017 Berlin, Cassiopeia (ausverkauft)26.05.2017 Rostock, Zwischenbau (ausverkauft)30.11.2017 Hamburg, Sporthalle01.12.2017 Bremen, ÖVB Arena02.12.2017 Köln, Lanxess Arena04.12.2017 Münster, Münsterlandhalle05.12.2017 München, Zenith06.12.2017 Stuttgart, Porsche-Arena08.12.2017 AT-Wien, Gasometer09.12.2017 CH-Zürich, Eventpark13.12.2017 Dresden, Messehalle15.12.2017 Hannover, Swiss Life Hall16.12.2017 Schwerin, Arena19.12.2017 Rostock, Stadthalle02.06. - 04.06.2017 Nürburgring - Rock am Ring02.06. - 04.06.2017 Nürnberg - Rock im Park02.06. - 04.06.2017 Pouch bei Bitterfeld - Sputnik Spring Break05.06.2017 AT-Wien - Rock in Vienna24.06.2017 Frankfurt/M., - Wireless Festival06.07. - 09.07.2017 Gräfenhainichen - splash! Festival06.07.2017 CH-Frauenfeld - Frauenfeld Open Air07.07.2017 Straubenhardt - Happiness Festival15.07.2017 CH-Bern - Gurtenfestival20.07. - 23.07.2017 Cuxhaven-Nordholz - Deichbrand Festival11.08. - 12.08.2017 Saalburg - Sonne Mond & Sterne09.09.2017 Berlin, Lollapalooza

Quelle: MusikWoche

