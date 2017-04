Marteria vertraut in Verlagsdingen weiterhin auf Warner/Chappell

Großansicht Besiegelten die weitere Zusammenarbeit (von links): Paul Kahn (Executive Vice President & Chief Financial Officer Warner/Chappell), Lars Karlsson (Managing Director Warner/Chappell Music Germany), Natascha Augustin (Creative Director Warner/Chappell Music), Marteria und Jon Platt Chairman (Chairman & CEO Warner/Chappell) (Bild: Warner/Chappell) Besiegelten die weitere Zusammenarbeit (von links): Paul Kahn (Executive Vice President & Chief Financial Officer Warner/Chappell), Lars Karlsson (Managing Director Warner/Chappell Music Germany), Natascha Augustin (Creative Director Warner/Chappell Music), Marteria und Jon Platt Chairman (Chairman & CEO Warner/Chappell) (Bild: Warner/Chappell)

Der Rapper Marteria, dessen neues Album "Roswell" am 26. Mai 2017 erscheint, hat seinen Verlagsvertrag bei Warner/Chappell Music verlängert."Ich bin unfassbar glücklich meinen Vertrag bei Warner/Chappell verlängert zu haben", freut sich Marten Laciny, wie Marteria mit bürgerlichem Namen heißt: "Wir gehen gemeinsam in eine tolle Zukunft. Besonderen Dank an Lars und Natascha für das Vertrauen und die Freundschaft." Warner/Chappell und Marteria hatten den Vertrag 2014 geschlossen , als das Album "Zum Glück in die Zukunft II" auf den Markt kam und sich anschließend 50 Wochen in den Offiziellen Charts hielt, wo es bis auf Platz eins kletterte und mit einem Gold-Award ausgezeichnet wurde.Marterias aktuelle Single, "Aliens", erreichte in den Offiziellen Deutschen Charts bislang Platz 41. Die Single ist bei Green Berlin und im Vertrieb von Sony Music erschienen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen