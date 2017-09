Marteria bleibt live eine Bank

Als Liveperformer immer gefragter: Marteria (Bild: Four Artists Booking)

Veranstalter Four Artists gibt bekannt, dass für die "Roswell Tour 2017" von Marteria bereits mehr als 100.000 Tickets verkauft sind. Alleine für die erst vor gut einer Woche bekannt gegebene Zusatzshow in der Berliner Max-Schmeling-Halle am 18. Dezember seien schon mehr als 5000 Tickets bestellt worden. Bereits Monate im Voraus habe man diverse Shows der Tour hochverlegt oder als ausverkauft melden können. Die ungebrochene Nachfrage sei "Grund genug, nachzulegen". So kündigen Marteria und sein Livepartner nun die "Roswell Tour 2018" an. 16 Shows stehen dafür im März kommenden Jahres auf dem Plan, in denen der HipHop-Star sein aktuelles Album "Roswell" (Green Berlin/ Four Music Sony Music ) erneut live präsentieren wird."In Sachen Liveshows war und ist 2017 für Marteria ein extrem erfolgreiches Jahr", fügt Four Artists an. Seine "Allein auf weiter Tour" war innerhalb von 60 Sekunden komplett ausverkauft. Der Rapper spielte mit seiner Band zuletzt auf einer Reihe der größten Festivals im deutschsprachigen Raum wie Rock am Ring, Rock im Park, Lollapalooza, splash!, Frauenfeld oder Deichbrand. Die "Roswell Tour 2017" endet kurz vor Weihnachten mit zwei ausverkauften Shows vor knapp 11.000 Menschen in Marterias Heimatstadt Rostock.Tickets für Marteria sind über die Homepages von Four Artists und des Labels Green Berlin erhältlich.01.03.2018 Jena, Kassablanca02.03.2018 Chemnitz, AJZ Talschock04.03.2018 LU-Luxembourg, Den Atelier05.03.2018 Saarbrücken, Garage06.03.2018 Wiesbaden, Schlachthof10.03.2018 Flensburg, Flens-Arena11.03.2018 Dortmund, Phoenixhalle13.03.2018 Mannheim, Maimarkthalle15.03.2018 Koblenz, Conlog Arena16.03.2018 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena18.03.2018 Würzburg, S. Oliver Arena19.03.2018 Erfurt, Thüringenhalle20.03.2018 Hannover, Swiss Life Hall21.03.2018 Freiburg, Sick-Arena23.03.2018 Leipzig, Haus Auensee24.03.2018 Magdeburg, GETEC Arena29.11.2017 Hamburg, Sporthalle (Zusatzshow)30.11.2017 Hamburg, Sporthalle (ausverkauft)01.12.2017 Bremen, ÖVB-Arena02.12.2017 Köln, Lanxess Arena04.12.2017 Münster, Halle Münsterland05.12.2017 München, Zenith (ausverkauft)06.12.2017 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (verlegt aus der Porsche- Arena)08.12.2017 AT-Wien, Gasometer09.12.2017 CH-Zürich, Samsung Hall10.12.2017 Frankfurt/M., Jahrhunderthalle (Zusatzshow)12.12.2017 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung13.12.2017 Dresden, Messehalle15.12.2017 Hannover, Swiss Life Hall (ausverkauft)16.12.2017 Schwerin, Sport- & Kongresshalle18.12.2017 Berlin, Max-Schmeling-Halle (Zusatzshow)19.12.2017 Rostock, Stadthalle (ausverkauft)20.12.2017 Rostock, Stadthalle (ausverkauft)

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen