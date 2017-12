Mark Forster und Kraftklub erhalten Doppel-Krone

Mit jeweils zwei Auszeichnungen dominierten Mark Forster und Kraftklub die 18. Ausgabe der 1Live Krone, die am 7. Dezember 2017 wieder in der Bochumer Jahrhunderthalle verliehen wurde. Senderangaben zufolge hatten rund 1,15 Millionen Hörer der WDR-Jugendwelle im Internet die Sieger bestimmt.Mark Forster gewann nach zuvor acht Nominierungen in den vergangenen Jahren seine erste Krone. Er erhielt den Preis in den Kategorien "Bester Künstler" und "Beste Single" (für seinen Song "Sowieso"). Kraftklub nahmen den Preis als "Bester Liveact" und als "Beste Band" entgegen.In der Kategorie "Bestes Album" setzte sich Rin mit "Eros" durch, während Raf Camora als "Bester HipHop Act" das Rennen machte. Die 1Live-Redaktion hatte vorab bereits den Comedian Der Dennis zum Sieger in der Kategorie "Comedy" bestimmt. Der Sonderpreis ging 2017 an den Fußballer Kevin-Prince Boateng für dessen Einsatz gegen Rassismus.Bei der von Klaas Heufer-Umlauf moderierten Preisverleihung traten unter anderem Macklemore, Adel Tawil Sido , Alice Merton, Amanda und Mark Forster live auf, Als Gäste wurden unter anderem Cro die Toten Hosen , Beginner, Max Giesinger und Marteria gesichtet.

Quelle: MusikWoche

