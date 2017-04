Mark Forster schaute bei Spotify vorbei

Großansicht Trafen sich in Berlin (vorne von links): Marie Heimer (Artist & Label Services Spotify), Dilara Balantekin (Artist & Label Services Spotify), Mark Forster, Amanda (Künstler), Sanela Janjos (Trademarketing Manager Sony Music Commercial Division), Reiner "Kallas" Hubert (Band) sowie (hinten von links) Nils Wrasse (Band), Daniel Nitt (Band), Tobias Krebs (Audience Manager Streaming Four Music), Henriette Noack (Sector3 Management) und Alex Grube (Band) (Bild: Spotify) Trafen sich in Berlin (vorne von links): Marie Heimer (Artist & Label Services Spotify), Dilara Balantekin (Artist & Label Services Spotify), Mark Forster, Amanda (Künstler), Sanela Janjos (Trademarketing Manager Sony Music Commercial Division), Reiner "Kallas" Hubert (Band) sowie (hinten von links) Nils Wrasse (Band), Daniel Nitt (Band), Tobias Krebs (Audience Manager Streaming Four Music), Henriette Noack (Sector3 Management) und Alex Grube (Band) (Bild: Spotify)

Am 19. April 2017 spielte der Sänger Mark Forster im Spotify-Büro in Berlin unter anderem einige Stücke aus seinem aktuellen Album "Tape" . Außerdem sang der Musiker einige Songs, die es demnächst exklusiv bei Spotify zu hören gibt."Tape" konnte sich seit der Veröffentlichung im März 2016 bei der Sony-Music -Division Four Music 40 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts halten und kletterte dort bis auf den zweiten Platz.Bei den vorangegangenen Spotify-Sessions traten unter anderem Clueso, Max Giesinger, Joris, Alvaro Soler, Chilly Gonzales, Milky Chance oder OK Kid auf.

Quelle: MusikWoche

