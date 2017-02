Mark Forster gründet Label Marecs und kümmert sich mit Four Music um Amanda

Arbeiten auch in Sachen Amanda zusammen (von links): Henriette Noack (Sector3 Management), Franziska Beckmann (Labelmanagement Four Music), Philipp Marquardt (Sector3 Management), Mark Forster (Marecs), Esteban de Alcázar (Sector3 Management, Marecs), Sängerin Amanda, Lexa Bippus (Product Managerin Four Music), Michael Stockum (General Manager Four Music), Daniel Malat (Director Marketing Four Music) und Alex Engelen (Digital Manager Four Music) (Bild: Jens Oellermann)