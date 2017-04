Marius Müller-Westernhagen erhält Lebenswerk-Echo

Die Deutsche Phono-Akademie , das Kulturinstitut des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI), ehrt Marius Müller-Westernhagen als deutschen Rock-Pionier mit einem Echo für sein Lebenswerk. Der Künstler nimmt die Auszeichnung am 6. April 2017 persönlich in Berlin entgegen und tritt bei der Gala als Live-Act auf. Man ehre ihn eine Persönlichkeit, die die deutschsprachige Rockmusik als Sänger, Songwriter und Performer maßgeblich und nachhaltig geprägt habe, heißt es aus Berlin.In der Begründung heißt es weiter: "Das Repertoire des Künstlers, der auch als Schauspieler große Erfolge feierte, umfasst zahllose Klassiker - energiegeladene Rocksongs und mitreißende Stadionhymnen ebenso wie sensible Balladen und witzige Milieustudien, die Generationen von Fans tief geprägt haben und bis heute begeistern. Songs wie 'Sexy', 'Freiheit' oder 'Wieder hier' gehören zur DNA der Rockmusik in Deutschland. Marius Müller-Westernhagen hat im Laufe seiner Karriere immer wieder richtungsweisende Akzente gesetzt und seine Kunst selbstbewusst weiterentwickelt.""Marius Müller-Westernhagen gehört zweifellos zu den Pionieren der deutschsprachigen Rockmusik", sagt der BVMI-Vorstandsvorsitzende Dieter Gorny . "Wie kaum einem Zweiten ist es ihm gelungen, die ursprüngliche, pure Energie von Rock'n'Roll und Rhythm And Blues kongenial auf Deutsch zu formulieren und kompromisslos mit einer völlig eigenständigen Authentizität aufzuladen. Dabei tritt er mal als knallharter Shouter, mal als leiser Melancholiker auf."Westernhagen sei mal erfrischend impertinenter Rebell, mal lakonischer Geschichtenerzähler, der der deutschen Rockmusik durch seine Songs last but not least ein buntes Panoptikum verrückter Figuren geschenkt habe, so Gorny weiter. "Fest steht: Westernhagen-Songs bringen das Lebensgefühl ganzer Generationen auf den Punkt und begeistern die Menschen bis heute."

Quelle: MusikWoche

