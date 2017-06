Marek Lieberbergs Rede löst Debatte aus

Mit einer Erklärung zu dem Thema, wie sich eine "offene Gesellschaft gegen Angriffe durch Gewalt und Terror zu stellen hat", reagiert Marek Lieberberg auf seine emotionale Rede während einer Pressekonferenz beim wegen einer Terrorwarnung am ersten Abend unterbrochenen Festival Rock am Ring, die für Debatten gesorgt hat.Bei der Rede auf der Pressekonferenz am Nürburgring hatte Lieberberg, der gemeinsam mit seinem Sohn Andre für CTS Eventim Rock am Ring und das Schwesterfestival Rock im Park veranstaltet, unter anderem formuliert, dass er "endlich mal Demos" sehen möchte, die sich gegen die Gewalttäter richteten. Er habe bisher "noch keine Moslems" gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen seien und gesagt hätten: "Was macht ihr da eigentlich?"Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er zudem, dass er "eine eindeutige Gegnerschaft zu Gewalt und Terror" erwarte. Die Menschen muslimischen Glaubens hätten es laut Lieberberg bisher weitgehend versäumt, dies in entsprechenden Demonstrationen auch zu artikulieren. Dies führte zu verschiedenen kritischen Reaktionen, allerdings äußerte die AfD Zustimmung zu Lieberbergs Erklärungen.Der Düsseldorfer Veranstalter Hamed Shahi , der Ende der 80er-Jahre aus dem Iran geflohen ist, schrieb einen Offenen Brief an Lieberberg, in dem der SSC -Chef formuliert: "Zuerst hatte ich noch eine Restempathie für Dich und Dein Verhalten am letzten Wochenende. Als Kollege, als Konzert-­ und Festivalveranstalter, konnte ich Deine Wut zunächst grundsätzlich verstehen."Doch Shahis "kollegiale Empathie und Solidarität" habe Lieberberg in den vergangenen 30 Stunden "gründlich verspielt". "Was ging nur in Dir vor, als Du plötzlich jegliche Sachlichkeit und sämtliche Manieren über Bord warfst? Was ist nur passiert, dass Du seit Samstag nicht nur miesem, gefährlichen Populismus das Wort redetest, sondern sogar selbst zum miesen und gefährlichen Populisten wurdest?"Konkret geht Shahi auf eine Äußerung Lieberbergs ein, nämlich dass "Schluss sein müsse mit ´This is not my Islam´. Dazu meint Shahi: "Wäre der Satz nur so dumm, wie er tatsächlich ist, ich lachte drüber. Aber es bleibt mir im Halse stecken, denn mit Deinen Bekräftigungen und weiteren Unterstellungen am Wochenende hast Du der Dummheit und Ignoranz Bösartigkeit zur Seite gestellt."Weiter schreibt Shahi: "Lieber Kollege, diese Unterstellung ist infam, unwahr und eine bewusste Verallgemeinerung, um den Hass auf uns Muslime zu steigern und gesellschaftlichen Unfrieden zu säen. Damit spielst Du all jenen in die Hände, die ohnehin der Meinung sind, wir Muslime hätten in Deutschland oder gar auf Popfestivals, Festen, überall da, wo gefeiert wird, und Freude herrscht, nichts zu suchen."Zum Ende des Briefs bietet er jedoch einen Dialog an: "Lass uns die Wut verrauchen lassen und wieder aufeinander zugehen. Eine Entschuldigung bei der muslimischen Community für Deine unüberlegten Worte wäre ein erster Schritt."In einem nach Lieberbergs Rede bei der Pressekonferenz verteilten Statement des Veranstalters heißt es: "Die Debatte darüber, wie sich eine offene Gesellschaft gegen Angriffe durch Gewalt und Terror zu stellen hat, um ihr Lebensgefühl und ihre Werte zu verteidigen, ist nach meiner Ansicht und insbesondere nach den jüngsten Ereignissen richtig und wichtig.""Angriffe auf Musikveranstaltungen und ihre Zuschauer sind Angriffe auf unsere Zivilisation und unsere Art zu leben. Alle gesellschaftlichen Kräfte - und zwar unabhängig von Nationalität, Herkunft, Religion oder Weltanschauung - sind aufgerufen, einer solchen Bedrohung eindeutig entgegenzutreten. Hierzu haben der Staat, seine Institutionen und jeder Bürger ihren Beitrag zu leisten", so Lieberberg weiter."Ausdrücklich" verwahre er sich gegen Versuche der Vereinnahmung durch die AfD und andere populistische Gruppierungen. "Mein Statement war von der unmittelbaren Sorge um Festivalbesucher, Künstler und Mitarbeiter getragen. Meine Aussage richtete sich nicht gegen die große Mehrheit friedlicher Menschen - egal welcher Couleur. Die Zeiten erfordern es allerdings, dass wir - und zwar wir alle - uns deutlich positionieren und wehrhaft zeigen gegen jegliche Art von Gewalt und Fanatismus."

