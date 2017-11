Marek Lieberberg verteidigt Roger Waters

Großansicht Sorgt wieder für Aufregung: Roger Waters (Bild: Sean Evans) Sorgt wieder für Aufregung: Roger Waters (Bild: Sean Evans)

Die Sender rbb WDR und NDR präsentieren nicht mehr die von Live Nation veranstaltete Deutschlandtour von Roger Waters Marek Lieberberg , CEO Live Nation, bezeichnet das Verhalten der ARD-Sender nun als "absolut lächerlich".In einem Interview mit dem "Mannheimer Morgen" sagt der Live-Nation-Chef zwar, dass Waters eine "bedenkliche private Meinung" zu Israel habe. Zudem sei Waters offen Mitglied der Boykottbewegung BDS, die Sanktionen gegen Israel vertritt und die Lieberberg ablehne. "Aber ich kann und will ihm sein Recht auf Meinungsfreiheit nicht bestreiten."Gewohnt eloquent fügt der Konzertveranstalter an: "Wenn die Öffentlich-Rechtlichen einen Beitrag leisten möchten, fände ich es beispielhaft, wenn vor allen Beiträgen über Luther oder Wagner-Aufführungen auf die teilweise blutrünstigen antisemitischen Theorien dieser Herrn hingewiesen würde. Da gäbe es wirklich Nachholbedarf."Das künstlerische Werk des einstigen Pink-Floyd-Musikers sei jedoch weder antisemitisch oder anti-jüdisch. "Der Kanon von Roger Waters und Pink Floyd ist und bleibt genial", so Lieberberg weiter.Das aktuelle, von Sony Music vermarktete Album von Roger Waters, "Is This The Life We Really Want?" , erreichte Platz drei in den Offiziellen Deutschen Charts. Die "Us & Them"-Tournee folgt im Mai und Juni 2018.14.05.18 Hamburg, Barclaycard Arena16.05.18 AT-Wien, Stadthalle02.06.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena04.06.18 Mannheim, SAP Arena11.06.18 Köln, Lanxess Arena13.06.18 München, Olympiahalle

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen