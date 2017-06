Mannheim mag Mockridge

Am 11. Juni bescherte Comedian und Entertainer Luke Mockridge bei seiner Gastspielpremiere in der Mannheimer SAP Arena ein ausverkauftes Haus mit 10.000 Besuchern. Dafür überreichte ihm Ziggy Grimm (Event Management SAP Arena) einen Sold Out Award - und bedachte auch Stefanie Bairlein von Tourveranstalter MTS Live und Holger Schwab vom örtlichen Partner S-Promotion mit entsprechenden Auszeichnungen.Mockridge kombinierte in der SAP Arena in Rahmen seiner überaus erfolgreichen "Lucky Man"-Tour Situationskomik und Wortwitz mit eingestreuten musikalischen Einlagen. Beim Auftritt in der Rhein-Neckar-Metropole waren auch lokale Verhältnisse und Berühmtheiten Gegenstand seines Spottes. So witzelte Mockridge über die Mannheimer Straßennamen und schlug einen Joy-Fleming-Weg oder eine Xavier-Naidoo-Straße vor, auf der man indes nur rechts laufen dürfe.Mockridge, im Fernsehen zuletzt mit seiner Sat1. -Comedy-Quizshow "Luke! Die Schule und ich" auf Sendung, schlug auch mal ernstere Töne an mit seinen Betrachtungen über Smartphone- und Social-Media-Wahn - passend zum Appell vor Beginn der Show ans Publikum, die Mobiltelephone stecken zu lassen.Eigens für das Finale versammelte er eine Band auf der Bühne und coverte mit ihr unter anderem Hits von Robbie Williams und Britney Spears.

Quelle: MusikWoche

