Manic Street Parade bekommt zweiten Tag und mehr Spielstätten

Großansicht Auch hier schlug 2016 das Herz der Manic Street Parade: der Club "Südstadt" im Schlachthofviertel in München (Bild: MusikWoche) Auch hier schlug 2016 das Herz der Manic Street Parade: der Club "Südstadt" im Schlachthofviertel in München (Bild: MusikWoche)

Die zweite Ausgabe des Münchner Showcasefestivals Manic Street Parade geht am 27. und 28. Oktober 2017 erstmals als zweitägiges Event über die Bühne. Zudem stoßen einige neue Spielstätten und Kooperationspartner sowie Gäste aus kulturellen Bereichen abseits der Musikszene dazu. Die Events der Manic Street Parade sollen sich wie schon im Vorjahr erneut aufs Münchener Schlachthofviertel konzentrieren. Zu den ersten bestätigten Künstlern gehören Lola Marsh, Grandbrothers und Zeal & Ardor.Man wolle an den Erfolg des ausverkauften Debüts vom Herbst 2016 anknüpfen, heißt es aus München: "Mit dem ersten Clubfestival der Stadt wurde erstmals Raum geschaffen für neue, ungewöhnliche und handverlesene Livemusik", teilen die Veranstalter mit. "An einem Abend wurden gleich mehrere Veranstaltungsorte erfolgreich und auf ungewohnte Art bespielt. Und nicht zuletzt hat die Veranstaltung es geschafft, eine spannende Diskussion unter Politikern wie Kulturschaffenden anzuregen.""Wir waren überwältigt vom positiven Feedback im vergangenen Jahr", sagt Julia Viechtl, Vorsitzende Zwischenprost e.V., den Initiatoren des Festivals. "Das Konzept ist absolut aufgegangen und hat uns nicht nur dazu motiviert, die nächste Ausgabe zu planen, sondern auch das Programm um noch mehr Kultur für München zu erweitern."

Quelle: MusikWoche

