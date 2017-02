Manfred Hertlein will seine Agentur neu ausrichten

Ist nun wieder alleiniger Gesellschafter: Manfred Hertlein

Kurz nach einer Mitteilung der DEAG , dass sie ihre Anteile an der Manfred Hertlein Veranstaltungsgesellschaft veräußert habe, teilt der Würzburger Veranstalter mit, dass er die Anteile von seinem bisherigen Mitgesellschafter Gold Entertainment zurückgekauft habe. Über Gold Entertainment hatten Sony Music und DEAG ihre Beteiligung an der Gesellschaft gehalten.Mit dem Rückkauf sei Hertlein wieder "alleiniger Inhaber" der Manfred Hertlein Veranstaltungsgesellschaft."Ich möchte mein Unternehmen neu ausrichten und für den Übergang auf die nächste Generation vorbereiten", sagt Hertlein . "Das war mir in der alten Partnerschaft nicht möglich. Um die dafür nötige Handlungsfreiheit zu schaffen, habe ich mich für den Rückkauf aller Anteile entschieden. Für die vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit in unserer gemeinsamen Zeit möchte ich insbesondere Sony Music danken."

Quelle: MusikWoche

