Mandorla Music gründet Kinderlabel

Großansicht Erscheint bei Yeiyeiyei: das Debütalbum des Kindermusikers Felix W. Erscheint bei Yeiyeiyei: das Debütalbum des Kindermusikers Felix W.

Unter dem Namen Yeiyeiyei betreibt Gregor Weindorf , Geschäftsführer des Pullacher Schlagerlabels Mandorla Music , künftig auch ein Label für Kindermusik. Die erste Veröffentlichung, das Debütalbum "Superschön" von Felix W., erscheint am 28. April 2017 im Vertrieb von Sony Music "Wir sind der Meinung, dass es am Kindermarkt keine wirklich moderne, qualitative und gleichzeitig spaßige Produkte gibt", sagt Weindorf. So könne man "Superschön" durchaus auch eher im Pop-Bereich einsortieren als bei der Kindersparte.Besonders attraktiv sei das Album des 27-jährigen Legasthenietherapeuten wegen seines außergewöhnlichen Konzepts, findet Weindorf. "Zwischen den Songs macht Felix W. kleine Ansagen oder erzählt eine zum Song passende Geschichte. So schafft der Künstler eine ganz besondere Atmosphäre und Nähe, die seine Zuhörer noch tiefer in die Songs eintauchen lässt."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen