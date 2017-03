ManDoki Soulmates feiern Tourabschluss in Berlin

Großansicht Beim Abschlusskonzert in Berlin: die ManDoki Soulmates um Leslie Mandoki (6. von rechts) (Bild: Benjamin Zibner) Beim Abschlusskonzert in Berlin: die ManDoki Soulmates um Leslie Mandoki (6. von rechts) (Bild: Benjamin Zibner)

Im Berliner Konzerthaus ging am 1. März 2017 die von DEAG veranstaltete "Wings Of Freedom"-Tournee der ManDoki Soulmates zu Ende. Zuvor war die Formation um Leslie Mandoki bereits im Londoner Hammersmith Apollo und im L'Olympia in Paris aufgetreten.Bei dem dreistündigen Konzert standen insgesamt zwölf Musiker auf der Bühne - darunter Al Di Meola, Chris Thompson (Manfred Mann´s Earth Band), Nick van Eede (Cutting Crew), Bobby Kimbal (Toto), Tony Carey (Rainbow), Randy Brecker, Bill Evans, John Helliwell (Supertramp), Till Brönner , Cory Henry (Snarky Puppy), David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears) und Klaus Doldinger . In London gesellte sich zudem Ian Anderson (Jethro Tull) dazu.Die Musiker spielten neue Songs, boten den Zuschauern aber auch einige Hits von ihren jeweiligen Bands. So standen unter anderem "I Just Died In Your Arms" (Cutting Crew), "Logical Song" (Supertramp) oder "Rosanna" (Toto) auf dem Programm.Im Berliner Publikum wurden Gäste wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Bundespräsident a.D. Christian Wulff, Journalistin Patricia Riekel, Autovermieterin Regine Sixt sowie die Schauspieler Maria Furtwängler und Wolfgang Stumph gesichtet.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen