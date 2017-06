Mando Diao kamen für Deluxe Music Session nach Berlin

Großansicht Feuchteten sich bei den Dreharbeiten die Kehlen an (von links): Björn Dixgard (Mando Diao), Stephan Schwarzer (Deluxe Music), Greg Koch von Stone Brewing, Daniel Haglund und Carl-Johan Fogelklou (beide Mando Diao) (Bild: Deluxe Music) Feuchteten sich bei den Dreharbeiten die Kehlen an (von links): Björn Dixgard (Mando Diao), Stephan Schwarzer (Deluxe Music), Greg Koch von Stone Brewing, Daniel Haglund und Carl-Johan Fogelklou (beide Mando Diao) (Bild: Deluxe Music)

Der Musiksender Deluxe Music drehte jüngst eine neue Folge der Livereihe "Deluxe Music Session". Dieses Mal war die schwedische Band Mando Diao zu Gast. Die akustisch gespielten Versionen der Songs "Shake", "Watch Me Now", "Break Us" und "Down In The Past" wurden im Restaurant World Bistro & Gardens der Berliner Brauerei Stone Brewing aufgezeichnet. Wie bei den früheren Folgen lief der Mitschnitt beim Kooperationspartner UHD1 in hoher Auflösung."Die 'Deluxe Music Session' hat sich mittlerweile sehr gut im Markt etabliert", sagt Stephan Schwarzer, Programmverantwortlicher Deluxe Music. Nach Josef Salvat, Coeur de Pirate, Olly Murs, Tom Odell, Milow und Rag´n´Bone Man habe der Sender mit Mando Diao bereits die siebte Folge aufgezeichnet."Dieses Produkt spiegelt unsere Kernkompetenz wieder: außergewöhnliche und authentische Musikformate. Und unser stetig wachsender Marktanteil, der im Mai im Durchschnitt bei 0,5 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag, unterstreicht, dass dies auch bei den Zuschauern gut ankommt", so Schwarzer weiter.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen