Manager Franz Wolf und die Jungen Zillertaler gehen getrennte Wege

Großansicht Nicht mehr als Manager der Jungen Zillertaler tätig: Franz Wolf (Bild: privat) Nicht mehr als Manager der Jungen Zillertaler tätig: Franz Wolf (Bild: privat)

Ende 2017 beenden die Jungen Zillertaler und ihr Manager Franz Wolf die langjährige Zusammenarbeit. Man gehe "in gutem Einvernehmen", heißt es aus Tirol. Wolf teilt mit, dass es für ihn jetzt an der Zeit sei, sich neuen Aufgaben zu widmen. "Dies soll in den ersten Monaten 2018 passieren."Franz Wolf arbeitet seit über 35 Jahren in diversen Funktionen in der Musikbranche - davon allein 28 Jahre für das damalige Label Koch Universal, unter anderem als A&R und Marketingleiter. Danach wurde er Manager von Marc Pircher und den Jungen Zillertalern. Er werde "mit großer Wahrscheinlichkeit" auf selbstständiger Basis wieder in der Branche auftauchen, um sich dort neuen Aufgaben zu widmen.

Quelle: MusikWoche

