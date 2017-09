MaMa-Festival nennt erste Sprecher

Für den Branchentreff MaMa, der vom 18. bis 20. Oktober 2017 wieder in Paris über die Bühne geht, stehen die ersten Sprecher fest. Nora Felder (Music Supervisor Picture Music) eröffnet die Messe am 18. Oktober um 11.15 Uhr im Trianon Foyer mit einer Keynote.Bei dem Panel "The Artist And The Team" diskutieren am 19. Oktober um 14.45 Uhr Lorraine Long (Charmfactory), Alex Hardee (Coda Agency Ltd.), Jeremy Pritchard (Everything Everything) und Peter McGaughrin (Red Light Management) über die Strategien der britischen Band Everything Everything.Am Kongress-Freitag stellt Raphael Berger von der Firma Hadopi um 14.45 Uhr eine Studie über die Nutzung von Smartphones bei Acht- bis 14-Jährigen vor.Auf dem Festivalteil sollen insgesamt 120 Acts in zwölf verschiedenen Pariser Locations spielen. Als Veranstalter von Festival und Konferenz, die 2017 zum achten Mal stattfinden, fungiert die Agentur MaMA Event.

Quelle: MusikWoche

