Maifeld Derby mit Bilderbuch und Primal Scream

Vom 16. bis 18. Juni 2017 steigt auf dem Mannheimer Maimarktgelände die diesjährige Ausgabe des Festivals Maifeld Derby. Neu auf der Besetzungsliste stehen dafür die angesagte österreichische Band Bilderbuch , die britische Indierock-Institution Primal Scream , die US-Formation Spoon , die ihr gefeiertes neues Album "Hot Thoughts" in Mannheim vorstellen wird, und die wiedervereinigten britischen Shoegaze-Helden Slowdive.Frisch bestätigt sind unter anderen auch J. Bernardt, Klez.e, Dan Owen, Jack Ladder, Holygram und The Lytics sowie auch einige Mannheimer Bands wie How I Left oder Raintalk.Länger eingetütet hatte Maifeld-Veranstalter Karakter Live beispielsweise bereits Engagements von Moderat , Kate Tempest, SOHN, Metronomy, Amanda Palmer (Dresden Dolls) im Verbund mit Edward Ka-Spel (Legendary Pink Dots), Cigarettes After Sex, Ryley Walker, Dear Reader, der Thurston Moore Group, Why? oder Andy Shauf klar gemacht.Das Festivalticket für alle Tage kostet 95 Euro. Buchbar ist auch ein begrenztes Kontingent an Tagestickets. Die Preise liegen hier bei 43 Euro für den ersten Festivaltag, den Freitag, und jeweils bei 50 Euro für den Festivalsamstag und -sonntag (jeweils inklusive Ticket für den Nahverkehrsverbund VRN).Das 2011 erstmals ausgetragene Maifeld Derby hat seither unter anderem The National, Mogwai, The Notwist, James Blake und Dinosaur Jr. im Programm gehabt. Das Team von Karakter Live um Timo Kumpf ist zudem stolz darauf, Acts wie Wanda, Bilderbuch, Drangsal oder die Mighty Oaks schon vor ihrem goßen Durchbruch in Mannheim präsentiert zu haben.Die Tatsache, dass drei von vier Bühnen überdacht sind, ermögliche den Maifeldbesuchern "auch bei widrigen Wetterumständen ein weitgehend trockenes Festivalerlebnis". So zog das Publikum 2016, als ein heftiges Gewitter über das Gelände zog, ins große Palastzelt um und erlebte dort den Auftritt von Daughter.

