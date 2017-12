MagentaMusik 360 bringt Westernhagen ins Wohnzimmer

Am 15. Dezember 2017 tritt Marius Müller-Westernhagen in der Westfalenhalle in Dortmund auf. Die Deutsche Telekom überträgt das Konzert live und in 360 Grad ab 20.15 Uhr auf der Website von MagentaMusik 360 sowie in der App im kostenlosen HD-Livestream. Außerdem strahlt EntertainTV den Auftritt von Westernhagen aus.Vier 360-Grad- sowie zehn weitere HD-Kameras sorgen für unterschiedliche Perspektiven bei der von Live Nation produzierten Show. Dies soll ein "echtes Live-Gefühl" vermitteln und "kann in Verbindung mit einer VR-Brille noch gesteigert werden", wie es bei der Telekom heißt."Mit MagentaMusik 360 bieten wir allen Musikfans die Möglichkeit, in ganz neuer Dimension Teil von einzigartigen Musikereignissen zu sein", erklärt Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing Telekom Deutschland: "Dies ermöglichen wir durch moderne Übertragungstechnologien und beste Netzqualität."Das Konzept wurde 2017 bereits auf den Festivals Rock Am Ring, Parookaville und Wacken Open Air angewendet. Samsung fungiert als Partner bei dem neuen Musik- und Entertainmentangebot der Telekom.

Quelle: MusikWoche

