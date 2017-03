Madeline Willers: Multitalent mit Charisma

Großansicht Erzählt auf der MusikWoche- Couch Details zu ihrer ersten Albumproduktion: Madeline Willers (Bild: MusikWoche) Erzählt auf der MusikWoche- Couch Details zu ihrer ersten Albumproduktion: Madeline Willers (Bild: MusikWoche)

Aktiv am Kreativprozess beteiligt

Erstmals Aufsehen erregte Madeline Willers 2015 mit den Singles "Bis zum Himmel und zurück" sowie mit der ersten Version des Titels "Uns gehört die Nacht", produziert von Ivo Moring. "Musik hat mich schon als kleines Kind sehr fasziniert", erklärt die Sängerin im Gespräch mit MusikWoche. "Früher war ich sehr schüchtern, aber inzwischen stehe ich sehr gern auf der Bühne." Mit 18 Jahren veröffentlichte Madeline Willers ihre erste EP mit dem Titel "Bauchgefühl"."Die Resonanz darauf war eigentlich recht gut, obwohl die Platte damals gar nicht richtig promotet wurde, da ich erst mein Abitur machen wollte." Ab diesem Zeitpunkt stand jedenfalls ihr Berufswunsch fest: "Ich wollte unbedingt Sängerin werden." Mit viel Einsatz, Talent und Ausdauer ist sie ihrem Lebenstraum inzwischen ein gutes Stück näher gekommen. Mit der Single "Uns gehört die Nacht (Sommermix 2016)" schaffte es Madeline Willers bereits in die Top 10 der iTunes-Schlagercharts. Mit dem Song "Bessere Hälfte" lief es im letzten Jahr sogar noch besser. 15 Wochen lang zählte die Nummer zu den meistgespielten Radiohits in Deutschland.Für eine Newcomerin im hart umkämpfen Segment Popschlager ein beachtlicher und alles andere als selbstverständlicher Erfolg. Und nun folgt mit "Wir sind ewig" ihr erstes Album, produziert von Willy Klüter (Gaby Albrecht, Rex Gildo, Mireille Mathieu) in München. Zwölf Songs, die zeigen, dass Madeline Willers alles andere als ein austauschbares Schlagersternchen ist. In den zwölf Songs, darunter eine Coverversion des NDW-Klassikers "Major Tom" von Peter Schilling, bewegt sie sich gekonnt zwischen modernem Schlager und einfühlsamen Pop, mitunter garniert mit durchaus tanzbaren Beats."Ich habe mir erst nach meiner Schulzeit so richtig Gedanken machen können, was ich musikalisch eigentlich möchte", erzählt Madeline Willers im Interview mit MusikWoche."In den letzten Jahren habe ich bereits sehr viele Anfragen von Produzenten bekommen. Aber ich wollte bei meinem ersten Album meine Ideen umsetzen und ich wollte auch textlich mitwirken." Auch als sie am Anfang der Produktion mit ihrem Ansinnen, sich aktiv am Kreativprozess zu beteiligen, häufig ungläubiges Stauen erntete, ließ sich Madeline Willers nicht von ihrem Vorhaben abbringen. "Mir war klar, dass die Gratwanderung zwischen Pop und Schlager auf dem Album nicht einfach werden dürfte, aber letztlich haben wir das dann doch ganz gut hinbekommen." Mit der Stilmixtur auf "Wir sind ewig" ist die Künstlerin jedenfalls zufrieden."Meinen Produzenten, Willy Klüter, habe ich über mein Vertriebsteam und meinen Radiopromoter kennengelernt. Wir haben dann gesagt, wir treffen uns einfach mal im Studio, um zu sehen, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Danach haben wir dann gleich beschlossen, zusammen das ganze Album aufzunehmen." Pünktlich zur VÖ des Albums startet Madeline Willers am 24. März auch eine kurze Tournee mit Stationen unter anderem in Chemnitz, Magdeburg, Greifswald, Erfurt, Jena und Dinslaken. Am 20. Mai tritt sie zudem bei der "Nacht des Schlagers" in Lößnitz/Aue zusammen mit Nino de Angelo und Claudia Jung auf und vorrausichtlich im Juni ist das junge Talent dann auch in der ARD bei "Immer wieder Sonntags" zu bewundern.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen