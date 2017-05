Madeline Juno vertraut auf Michow Concerts

Bereitet derzeit mit "Still" die Veröffentlichung einer neuen Single und mit "DNA" ihr neues Album vor: Madeline Juno (Bild: Philipp Gladsome)

Für ihr neues Album, "DNA", das im Spätsommer 2017 bei Embassy Of Music erscheinen soll, wechselt die Singer/Songwriterin Madeline Juno in ihre Muttersprache und singt auf Deutsch. Die Tournee dazu bucht Michow Concerts . Dazu gingen beide Seiten "eine umfassende und langfristige Exklusivpartnerschaft" ein, wie es aus dem Hause Michow heißt. Beim Hamburger Veranstalter ist man sich sicher, dass die junge Künstlerin "zu den talentiertesten Sängerinnen und gefragtesten Songwriterinnen der neuen deutschen Musikszene" zählt.Schon jetzt sind zwölf Auftritte für den Oktober fix gebucht: Die von Michow Concerts veranstaltete "DNA"-Tournee startet demnach am 5. Oktober im Orange Club in Kiel und endet am 27. Oktober in der Kulturwerft in Lübeck. Der Vorverkauf läuft bereits seit dem 28. April. Weitere Termine seien in Planung, Ums Booking kümmert sich bei Michow Concerts Maria Paz Caraccioli Gutiérrez Mit ihrem Debütalbum "The Unknown" brachte es Madeline Juno 2014 bis auf Platz 24 der Offiziellen Deutschen Charts, "Salvation" stieg 2016 auf Rang 35 in die Hitliste ein. Madeline Juno war zudem ausgiebig auf Tournee und begleitete Künstler wie Max Giesinger, Philipp Poisel, Ellie Goulding oder Adel Tawil. Einem größeren Publikum wurde sie zudem mit einem Auftritt beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2014 und mit dem im Film "Fack Ju Göhte" verwendeten Song "Error" bekannt.Mit der "Waldbrand"-EP erschien im September 2016 ein Vorreiter des neuen Albums, die Single "Still" soll am 5. Mai folgen.05.10.2017 Kiel Orange Club07.10.2017 Göttingen Musa08.10.2017 Fulda Kreuz12.10.2017 Offenburg Reithalle13.10.2017 Kaiserslautern Kammgarn14.10.2017 Mannheim Alte Seilerei16.10.2017 Frankfurt Zoom18.10.2017 Hannover Musikzentrum19.10.2017 Leipzig Täubchental20.10.2017 Stuttgart Im Wizemann26.10.2017 Wilhelmshaven Pumpwerk27.10.2017 Lübeck Kulturwerft

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen