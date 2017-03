m4music unterstützt Schweizer Labels mit 50.000 Franken

Großansicht Künstlerin und Mitbegründerin des Labels Danse Noire: Aïsha Devi (Bild: Danse Noire) Künstlerin und Mitbegründerin des Labels Danse Noire: Aïsha Devi (Bild: Danse Noire)

Im Vorfeld des Branchentreffs m4music , der vom 30. März bis 1. April 2017 in Zürich und Lausanne stattfindet, gab das Migros-Kulturprozent die Gewinner der Förderrunde für Schweizerische Independent-Labels und Kulturmanagements bekannt. Die Kulturförderorganisation des schweizerischen Migros-Genossenschaftsbunds hatte die Förderung der unabhängigen Unternehmen im Herbst 2016 zum zwölften und vorerst letzten Mal ausgeschrieben.Daruafhin gingen 18 Bewerbungen ein, von denen sich schließlich Irascible Music aus Lausanne, Radicalis Music aus Aesch BL, Cheptel Records und Danse Noire aus Genf sowie HRD Records aus Bern durchsetzten.Irascible Music erhält eine finazielle Unterstützung in Höhe von 20.000 Franken. Cheptel Records und Radicalis Music bekommen jeweils 10.000 Franken. HRD Records und Danse Noire können sich über 5.000 Franken freuen."Die geförderten Labels repräsentieren die breite Vielfalt an Indie-Labels in der Schweiz", sagt Philipp Schnyder von Wartensee , Festivalleiter m4music: "In den letzten Jahren haben wir eine fortschreitende Professionalisierung der Labels festgestellt, aber auch eine stärkere internationale Ausrichtung."Am 1. April um 19 Uhr findet die Preisverleihung im Rahmen der Award-Show von m4music im Zürcher Schiffbau statt.

Quelle: MusikWoche

