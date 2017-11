m4music gibt erste Acts bekannt

Für die 21. Ausgabe des Branchentreffs m4music , der vom 22. bis zum 24. März 2018 in Zürich und Lausanne stattfindet, haben die Veranstalter vom Migros-Kulturprozent nun die ersten Acts für den Festivalteil bekannt gegeben.Mit dabei sind das französisch-kubanische Duo Ibeyi, das aus den Zwillingsschwestern Lisa-Kaindé und Naomi Díaz besteht, die Hamburger Sängerin Ace Tee sowie die Schweizer Künstlerinnen Sandor aus Lausanne, Veronica Fusaro aus Thun und Emilie Zoé aus Neuenburg.Daneben spielen außerdem der Basler Manuel Gagneux mit seinem Projekt Zeal & Ardor und das kanadisch-dänische Popduo Rhye.Anfang Februar wollen die Veranstalter das komplette Programm von m4music ankündigen und Akkreditierungen annehmen. Earlybird-Tickets für den Festivalfreitag und -samstag sind bereits jetzt als Zweitagespass für 75 statt 89 Franken erhältlich.Ab sofort startet auch die Bewerbungsphase für den Nachwuchswettbewerb Demotape Clinic. Dort können Bands ihre Songs noch bis zum 28. Januar 2018 einreichen. Am 23. und 24. März wird dann beim m4music Festival eine Auswahl der vielversprechendsten Einsendungen aus den vier Kategorien Pop, Rock, Urban und Electronic prämiert.Die Gewinner können mit Preisen der Fondation SUISA im Wert von je 3.000 Franken sowie mit Radio-Airplay und der "Aufmerksamkeit der Schweizer Musikszene" rechnen. Der Hauptgewinner erhält zusätzlich 5.000 Franken und die Auszeichnung "Demo Of The Year". 2017 reichten 753 Bands ihre Demo-Aufnahmen ein. Detaillierte Informationen zum Bewerbungsprozess stehen auf den Onlineseiten von m4music

