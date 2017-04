m4music feierte erfolgreiches Jubiläum

Großansicht Spielte ein ausverkauftes Konzert beim m4music-Jubiläum: Alma (Bild: Migros-Kulturprozent) Spielte ein ausverkauftes Konzert beim m4music-Jubiläum: Alma (Bild: Migros-Kulturprozent)

Rund 6500 Fans besuchten vom 30. März bis 1. April 2017 die Konzerte bei der 20. Ausgabe des Popmusikfestivals m4music unter Regie des Migros-Kulturprozent in Zürich und Lausanne. Bei der Jubiläumsausgabe spielten im Radiostudio Studio 15 von Couleur 3 in Lausanne und auf den fünf Bühnen im Schiffbau, Moods und Exil in Zürich insgesamt rund 50 Bands auf, 30 davon aus der Schweiz. Am Konferenzangebot nahmen rund 1000 Fachleute aus der Musikbranche teil.Um den Treffpunktgedanken des Festivals "zu fördern und zu leben", fanden für Publikum und Professionals m4meet-Aktionen statt. Das Jubiläums-Panel "Entdecken - Vernetzen - Fördern" feierte mit Film und Gespräch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Festivals. Als Highlights der Konferenz stellt das Veranstalterteam Lesungen von Flake von Rammstein und Frank Turner heraus, als Höhepunkte des Musikprogramms die Konzerte von Alma, Fai Baba, Loyle Carner, Muthoni Drummer Queen, Oddisee & Good Company, S.O.S. (Dawill & Nativ) und den Young Fathers.Festivalleiter Philipp Schnyder von Wartensee bilanziert: "Wir haben ein tolles Jubiläum und eine lebendige und starke Schweizer Musikszene gefeiert. Wie das m4music ist die Szene in den letzten 20 Jahren gewachsen, hat sich entwickelt und professionalisiert. Die Auftritte der Schweizer Künstler haben überzeugt und bestätigen die Wichtigkeit der langjährigen Förderung der Nachwuchsmusiker, sowie der Struktur rundherum."Bem Nachwuchswettbewerb Demotape Clinic gingen die Preise fürs "Demo of the Year 2017" und der Award in der Kategorie "Pop" an Meimuna aus Choëx, in der Kategorie "Electronic" an Verveine aus Vevey, in der Sparte Rock an Dirty Sound Magnet aus Fribourg sowie in der Rubrik "Urban" an Zola aus Basel.

Quelle: MusikWoche

