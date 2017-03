Lyre Le Temps trafen ihr Zyx-Team

Großansicht Trafen sich vor dem Konzert in Hannover (hinten, von links): S. Klein alias Sam, L. Schmitt alias Ry'm, Q. Babst alias DJ Q und M-A Schmitt alias Marco (alle Lyre Le Temps) sowie (vorn, von links) Christa Mikulski (President Zyx Music), Greg Mahler (Tour Management), Manuela Schoffer (Zyx Promoter), Sigrid Fadinger (Assistentin der Geschäftsleitung), Nico Colle (Lights Engineer) und Anthony Chognard (Sound Engineer) (Bild: Jörg Böhm) Trafen sich vor dem Konzert in Hannover (hinten, von links): S. Klein alias Sam, L. Schmitt alias Ry'm, Q. Babst alias DJ Q und M-A Schmitt alias Marco (alle Lyre Le Temps) sowie (vorn, von links) Christa Mikulski (President Zyx Music), Greg Mahler (Tour Management), Manuela Schoffer (Zyx Promoter), Sigrid Fadinger (Assistentin der Geschäftsleitung), Nico Colle (Lights Engineer) und Anthony Chognard (Sound Engineer) (Bild: Jörg Böhm)

Eine Zyx -Delegation reiste am 18. März 2017 nach Hannover, um sich dort ein Konzert der französischen Band Lyre Le Temps anzuschauen, die Zyx im vergangenen Jahr unter Vertrag genommen hatte. Das Album "Prohibition Swing" erschien am 9. Dezember 2016, eine gleichnamige Single mit Remixen des Titelsongs folgte am 3. März."Mit Lyre Le Temps haben wir eine Band unter Vertrag genommen, die mit ihrem Genre-Mix aus Electro-Swing-, HipHop-, Reggae- und Pop-Elementen sowohl ein breites Publikum als auch mehrere Altersklassen erreichen kann", sagt Patrick van Hecke, Head of A&R. "Der Gesang und vor allem die unorthodoxe Keyboard-Spieltechnik vom Frontmann Ry'm ist schon alleine aufgrund seiner derzeit sehr erfolgreichen Teilnahme beim französischen Ableger von 'The Voice' kaum noch in Abrede zu stellen.""Wer bereits in den Genuss kam, die Jungs einmal live zu erleben, wird eindeutig gemerkt haben: Bei dieser Truppe kann absolut niemand die Füße stillhalten", so van Hecke weiter. Bei Zyx sei man der festen Überzeugung, dass Lyre Le temps alles mitbringen, um sich in den nächsten Jahren eine nachhaltige Fanbase aufzubauen. "Und wir für unseren Teil werden alles, was in unserer Macht steht, unternehmen, um die Band dabei zu unterstützen."Der Auftritt im Cafe Glocksee in Hannover bildete das deutsche Abschlusskonzert der "Prohibition Swing Tour", nachdem die Formation zuvor in der Brotfabrik in Frankfurt und im Schlachthof in Kassel aufgetreten war. GEbucht hatte die Tour die Patchanka Booking Agency aus Marburg.

Quelle: MusikWoche

