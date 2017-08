Lyor Cohen verteidigt YouTube

Großansicht Will den Ansprüchen von Rechteinhabern und Künstlern gerecht werden: Lyor Cohen (Bild: Kelly Rowe Leopold) Will den Ansprüchen von Rechteinhabern und Künstlern gerecht werden: Lyor Cohen (Bild: Kelly Rowe Leopold)

Lyor Cohen, Head of Music bei YouTube, meldet sich in einem Blog des Unternehmens in der Diskussion um Streamingerlöse, die Verantwortung von Plattformbetreibern und die Value-Gap-Wertschöpfungslücke zu Wort. Cohen spricht dabei auch die Höhe der Auszahlungen an Rechteinhaber und die Frage der Safe-Harbor-Haftungsprivilegien an."Ich bin bei Google und YouTube eingestiegen, weil ich eine große Gelegenheit sah, Technologie und Musik zusammenzubringen und den Künstlern, der Industrie und den Fans gerecht zu werden", verlautet Cohen. "Nach acht Monaten bin ich optimistischer denn je, dass YouTube dies leisten kann, aber die Wahrheit ist, dass es immer noch eine Diskrepanz zwischen YouTube und dem Rest der Industrie gibt."YouTube müsse seine Glaubwürdigkeit beweisen, indem das 2006 von Google gekaufte Portal seine User verstärkt dazu bringe, bezahlte Abos abzuschließen. Der Merger von YouTube Music und Google Play Music verspreche zukünftig "ein noch besseres Subskriptions-Angebot". Und "mit mehr Vereinbarungen, wie sie YouTube gerade mit Warner geschlossen hat", sei es möglich, dies global umzusetzen.Für Lyor Cohen können sowohl werbefinanzierte als auch Abo-Modelle Zuwächse für die Musikindustrie generieren: "Der Erfolg von Streaming-Abonnements ist ein Grund, warum ich so optimistisch für die Zukunft bin." Obwohl Subskriptions-Angebote als Einnahmequelle laut Cohen noch "in den Kinderschuhen stecken", brächten sie der Musikindustrie bereits Milliarden ein. Aber auch Werbung sei nach wie vor ein starker Wachstumsmotor für die Musikindustrie.Labels, Musikverleger und YouTube müssen laut Cohen die Tantiemen für die Künstler im Blick haben und ihnen zeigen, "wie viel sie in welchen Territorrien durch Anzeigenmodelle im Vergleich zu Abonnements einnehmen können, und wie hoch ihre Erlöse in den USA und im Vergleich zu anderen Diensten sind"."Kritiker beschweren sich zum Beispiel, dass YouTube im Vergleich zu Spotify oder Pandora nicht genug Geld für werbeunterstützte Streams auszahlt. Ich war auch dieser Meinung. Aber dann bin ich zu YouTube gekommen und habe mir selbst die Zahlen angeschaut. Mit mehr als drei Dollar pro tausend Streams in den USA zahlt YouTube mehr aus als andere werbefinanzierte Dienste", so der YouTube-Manager.Cohen bekräftigt in dem Blog zudem, dass YouTube mit Hilfe seines funktionierenden Systems Content ID 2016 den Rechteeinhabern mehr als zwei Milliarden Dollar habe zukommen lassen. Content ID habe dafür gesorgt, dass 99,5 Prozent der Ansprüche im Musikbereich automatisch geprüft und entweder abgelehnt oder monetarisiert wurden. Damit gehe man "weit darüber hinaus", was die Safe-Harbor-Bestimmungen erforderten.Der YouTube-Musikchef bekräftigt, dass er seinen Job bei dem Video- und Streamingportal nicht angetreten hätte, wenn er nicht glaubte, dass das Unternehmen höhere Vergütungen an Künstler, Labels, Publisher und Komponisten auszahlen müsse.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen